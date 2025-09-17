https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/lavrov-rusya-asla-ukraynada-sivillere-saldirmiyor-1099432504.html

Lavrov: Rusya asla Ukrayna'da sivillere saldırmıyor

Rusya'nın hiçbir zaman sivillere veya sivil altyapıya saldırmadığını kaydeden Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler’in Kiev rejiminin uluslararası... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizi konulu bir toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’nin Kiev’in Moskova’ya yönelik suçlamalarına yönelik tepkisini değerlendirdi.“Ukrayna ve Avrupalı ​​efendilerinin Rusya'yı sivil hedefleri ve sivilleri yok etmekle suçlayarak histeri krizine girdiği her seferinde, BM Sekreterliği'nin bu tür açıklamaları nasıl desteklediğini ve Batı ve Ukrayna ile birlikte Rusya'nın bir şekilde cezalandırılması yönündeki taleplerini görüyoruz” diyen Lavrov şunu kaydetti:Kiev rejiminin uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin, inkar edilmeyecek kadar açık ve bunun pek çok delilin olduğunu söyleyen Rus bakan, “Ancak BM Sekreterliği burada tam tersi bir tavır sergiliyor ve Kiev rejiminin eylemlerini aklamaya çalışıyor” ifadesini kullandı.‘Kiev, ABD’nin çabalarını sabote ediyor’ABD’nin yeni yönetiminin, Ukrayna krizinin temel nedenlerini kabul ederek ve bunları ortadan kaldıracak adımlar atarak çözüme kavuşturulması gerektiğinin farkına vardığını gördüklerini dile getiren Lavrov, şunu dedi:Alaska’daki görüşmede, Washington'un Ukrayna krizinin temel nedenlerine eğilme ihtiyacına ilişkin anlayışının açıkça ortaya çıktığını anımsatan Rus Bakan, bu anlayışın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteklediği girişimlerde de açıkça görüldüğünü kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

