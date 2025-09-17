Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/kirkun-katili-cinayeti-gerekcelendirdi-bazi-nefretler-pazarlikla-yok-edilemez-1099422639.html
Kirk'ün katili cinayeti gerekçelendirdi: 'Bazı nefretler pazarlıkla yok edilemez'
Kirk'ün katili cinayeti gerekçelendirdi: 'Bazı nefretler pazarlıkla yok edilemez'
Charlie Kirk’ün cinayet zanlısı Tyler Robinson, aktivistin 'çok fazla nefret yaydığını' öne sürerek saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf etti. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Utah Bölge Savcısı Jeff Gray, ABD'li muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'un, cinayeti Kirk'ün 'çok fazla nefret yaydığını' söyleyerek açıkladığını aktardı.Konuşmasında Gray, katil zanlısı Robinson ve oda arkadaşının konuşmalarından bahsederek, şu ifadeleri kullandı:Daha sonra Gray, şüpheli ile oda arkadaşı arasında, silahla vurulduktan hemen sonra gerçekleşen konuşmaları okudu:Robinson: Neden mi yaptım? Oda arkadaşı: Evet. Robinson: Onun nefretinden bıktım. Bazı nefretler pazarlıkla yok edilemez
© Fotoğraf : Utah Department of Public SafetyCharlie Kirk cinayetiyle ilgili şüphelinin görüntüleri yayınlandı.
Charlie Kirk’ün cinayet zanlısı Tyler Robinson, aktivistin 'çok fazla nefret yaydığını' öne sürerek saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini itiraf etti.
Utah Bölge Savcısı Jeff Gray, ABD'li muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'un, cinayeti Kirk'ün 'çok fazla nefret yaydığını' söyleyerek açıkladığını aktardı.
Konuşmasında Gray, katil zanlısı Robinson ve oda arkadaşının konuşmalarından bahsederek, şu ifadeleri kullandı:
"Robinson ve ev arkadaşı durumu konuşurken, Robinson dolaylı olarak silahlı saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini ima etti ve hapse gidemeyeceğini, her şeyi bitirmek istediğini söyledi. Neden yaptığını sorduklarında, Robinson ‘Çok fazla kötülük var ve o adam,’ yani Charlie Kirk’ü kastederek, ‘çok fazla nefret yayıyor’ cevabını verdi"
Daha sonra Gray, şüpheli ile oda arkadaşı arasında, silahla vurulduktan hemen sonra gerçekleşen konuşmaları okudu:
Robinson: Neden mi yaptım?
Oda arkadaşı: Evet.
Robinson: Onun nefretinden bıktım. Bazı nefretler pazarlıkla yok edilemez
Charlie Kirk cinayetiyle ilgili şüphelinin görüntüleri yayınlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
DÜNYA
Utah Eyalet Savcısı: Robinson’a, Kirk’ün kasti cinayetinden ölüm cezası gerektiren suçlamalar yöneltildi
Dün, 22:00
