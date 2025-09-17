https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/kirkun-katili-cinayeti-gerekcelendirdi-bazi-nefretler-pazarlikla-yok-edilemez-1099422639.html
Kirk'ün katili cinayeti gerekçelendirdi: 'Bazı nefretler pazarlıkla yok edilemez'
Utah Bölge Savcısı Jeff Gray, ABD'li muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson'un, cinayeti Kirk'ün 'çok fazla nefret yaydığını' söyleyerek açıkladığını aktardı.Konuşmasında Gray, katil zanlısı Robinson ve oda arkadaşının konuşmalarından bahsederek, şu ifadeleri kullandı:Daha sonra Gray, şüpheli ile oda arkadaşı arasında, silahla vurulduktan hemen sonra gerçekleşen konuşmaları okudu:Robinson: Neden mi yaptım? Oda arkadaşı: Evet. Robinson: Onun nefretinden bıktım. Bazı nefretler pazarlıkla yok edilemez
"Robinson ve ev arkadaşı durumu konuşurken, Robinson dolaylı olarak silahlı saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini ima etti ve hapse gidemeyeceğini, her şeyi bitirmek istediğini söyledi. Neden yaptığını sorduklarında, Robinson ‘Çok fazla kötülük var ve o adam,’ yani Charlie Kirk’ü kastederek, ‘çok fazla nefret yayıyor’ cevabını verdi"
