Polis 'koçbaşı' ile kapıyı kırarak girdiği işyerinde 49 kişiyi kumar oynarken buldu

Adana'da emniyet ekipleri bir iş yerine yapılan baskında kapıyı koçbaşı' ile kırarak içeri girebildi.İçerde kumar oynadıkları belirlenen 49 kişiye 453 bin 103... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki bir iş yerine baskın yaptı. Kapısı ^'koçbaşı' ile kırılarak girilen iş yerindeki kalabalık grup tombala çekilişiyle kumar oynarken yakalandı. İçerdeki 49 kişiye toplam 453 bin 103 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi A.Ş. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

