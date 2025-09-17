Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/polis-kocbasi-ile-kapiyi-kirarak-girdigi-isyerinde-49-kisiyi-kumar-oynarken-buldu-1099453460.html
Polis 'koçbaşı' ile kapıyı kırarak girdiği işyerinde 49 kişiyi kumar oynarken buldu
Polis 'koçbaşı' ile kapıyı kırarak girdiği işyerinde 49 kişiyi kumar oynarken buldu
Sputnik Türkiye
Adana'da emniyet ekipleri bir iş yerine yapılan baskında kapıyı koçbaşı' ile kırarak içeri girebildi.İçerde kumar oynadıkları belirlenen 49 kişiye 453 bin 103... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T23:10+0300
2025-09-17T23:10+0300
adana
türki̇ye
kumar
seyhan
baskın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104132/53/1041325303_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_51ff29ddaf34eec6abaeb4d7ff3b5284.jpg
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki bir iş yerine baskın yaptı. Kapısı ^'koçbaşı' ile kırılarak girilen iş yerindeki kalabalık grup tombala çekilişiyle kumar oynarken yakalandı. İçerdeki 49 kişiye toplam 453 bin 103 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi A.Ş. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/sanliurfada-tarihi-gecmis-500-litre-sut-urunu-ele-gecirildi-1099453338.html
adana
türki̇ye
seyhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104132/53/1041325303_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_7ab58d85de0452c2aa735e11dc1643da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
adana, kumar, seyhan, baskın
adana, kumar, seyhan, baskın

Polis 'koçbaşı' ile kapıyı kırarak girdiği işyerinde 49 kişiyi kumar oynarken buldu

23:10 17.09.2025
© AATombala-Kumar
Tombala-Kumar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© AA
Abone ol
Adana'da emniyet ekipleri bir iş yerine yapılan baskında kapıyı koçbaşı' ile kırarak içeri girebildi.İçerde kumar oynadıkları belirlenen 49 kişiye 453 bin 103 lira ceza uygulandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’ndeki bir iş yerine baskın yaptı.
Kapısı ^'koçbaşı' ile kırılarak girilen iş yerindeki kalabalık grup tombala çekilişiyle kumar oynarken yakalandı.
İçerdeki 49 kişiye toplam 453 bin 103 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi A.Ş. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
TÜRKİYE
Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 500 litre süt ürünü ele geçirildi
22:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала