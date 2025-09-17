https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/orta-asyada-govde-gosterisi-buyuk-tatbikat-4-ulkeyi-bulusturdu-1099434945.html
Orta Asya’da gövde gösterisi: Büyük tatbikat 4 ülkeyi buluşturdu
Sputnik Türkiye
Kırgızistan’da başlayan geniş çaplı askeri tatbikat, bölgedeki güvenlik kaygılarını yeniden gündeme taşıdı. Rusya, Kazakistan ve Tacikistan’ın da katıldığı... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
dünya
rusya
kazakistan
tacikistan
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kırgızistan
ortak askeri tatbikat
radikal gruplar
Kırgızistan’ın ev sahipliği yaptığı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü(KGAÖ) tatbikatında tanklar, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları ve hücum botları da görev aldı. Operasyonel gruplarla birlikte yaklaşık bin 200 asker ve 500 askeri araç sahaya çıktı.Ortak mesaj: 'Her tehdide hazırız' Tatbikatın açılışında konuşan Kırgız yetkililer, amaçlarının bölgenin egemenliği ve istikrarını korumak olduğunu vurguladı. KGAÖ Genel Sekreteri, radikal grupların gençleri terör örgütlerine katmaya çalıştığını belirterek tatbikatın bu tür tehditlere karşı caydırıcı bir mesaj olduğunu söyledi.4 gün sürecek “Rubej 2025” adı verilen tatbikat, 17-20 Eylül tarihleri arasında devam edecek. Senaryoya göre, yasa dışı silahlı grupların bir üye ülkeye sızması durumunda hızlı müdahale birliklerinin ortak operasyonu uygulanacak.Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), 7 Ekim 2002 tarihinde altı devlet tarafından kurulan hükümetler arası askeri bir ittifaktır.
Kırgızistan’ın ev sahipliği yaptığı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü(KGAÖ) tatbikatında tanklar, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları ve hücum botları da görev aldı. Operasyonel gruplarla birlikte yaklaşık bin 200 asker ve 500 askeri araç sahaya çıktı.
Ortak mesaj: 'Her tehdide hazırız'
Tatbikatın açılışında konuşan Kırgız yetkililer, amaçlarının bölgenin egemenliği ve istikrarını korumak olduğunu vurguladı.
KGAÖ Genel Sekreteri
, radikal grupların gençleri terör örgütlerine katmaya çalıştığını belirterek tatbikatın bu tür tehditlere karşı caydırıcı bir mesaj olduğunu söyledi.
“Rubej 2025” adı verilen tatbikat, 17-20 Eylül tarihleri arasında devam edecek. Senaryoya göre, yasa dışı silahlı grupların bir üye ülkeye sızması durumunda hızlı müdahale birliklerinin ortak operasyonu uygulanacak.
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), 7 Ekim 2002 tarihinde altı devlet tarafından kurulan hükümetler arası askeri bir ittifaktır.