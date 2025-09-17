https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/orta-asyada-govde-gosterisi-buyuk-tatbikat-4-ulkeyi-bulusturdu-1099434945.html

Orta Asya’da gövde gösterisi: Büyük tatbikat 4 ülkeyi buluşturdu

Orta Asya’da gövde gösterisi: Büyük tatbikat 4 ülkeyi buluşturdu

Sputnik Türkiye

Kırgızistan’da başlayan geniş çaplı askeri tatbikat, bölgedeki güvenlik kaygılarını yeniden gündeme taşıdı. Rusya, Kazakistan ve Tacikistan’ın da katıldığı... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T13:38+0300

2025-09-17T13:38+0300

2025-09-17T13:38+0300

dünya

rusya

kazakistan

tacikistan

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kırgızistan

ortak askeri tatbikat

radikal gruplar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101593/86/1015938621_0:2:1208:682_1920x0_80_0_0_e386b48c0829bb472029428d8dbab168.jpg

Kırgızistan’ın ev sahipliği yaptığı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü(KGAÖ) tatbikatında tanklar, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları ve hücum botları da görev aldı. Operasyonel gruplarla birlikte yaklaşık bin 200 asker ve 500 askeri araç sahaya çıktı.Ortak mesaj: 'Her tehdide hazırız' Tatbikatın açılışında konuşan Kırgız yetkililer, amaçlarının bölgenin egemenliği ve istikrarını korumak olduğunu vurguladı. KGAÖ Genel Sekreteri, radikal grupların gençleri terör örgütlerine katmaya çalıştığını belirterek tatbikatın bu tür tehditlere karşı caydırıcı bir mesaj olduğunu söyledi.4 gün sürecek “Rubej 2025” adı verilen tatbikat, 17-20 Eylül tarihleri arasında devam edecek. Senaryoya göre, yasa dışı silahlı grupların bir üye ülkeye sızması durumunda hızlı müdahale birliklerinin ortak operasyonu uygulanacak.Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), 7 Ekim 2002 tarihinde altı devlet tarafından kurulan hükümetler arası askeri bir ittifaktır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/bati-2025-rusya-belarus-askeri-tatbikati-basladi-1099310915.html

rusya

kazakistan

tacikistan

kırgızistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kazakistan, tacikistan, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kırgızistan, ortak askeri tatbikat, radikal gruplar