Batı-2025: Rusya-Belarus askeri tatbikatı başladı
Rusya ve Belarus’un ‘Batı-2025’ adı verilen ortak askeri tatbikatının başladığı duyuruldu. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
08:31 12.09.2025 (güncellendi: 08:41 12.09.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin ‘Batı-2025’ ortak stratejik tatbikatın bugün başladığı bildirildi.
Askeri manevralar, iki ülkenin poligonlarının yanı sıra, Baltık Denizi ve Barents Denizi sularında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada şu ifade kullanıldı:
Birlik Devleti'ne karşı saldırganlığın sınırlandırılması sırasında, askeri birlikler arası, bölgesel ve koalisyon birliklerinin (kuvvetlerinin) yönetimi, tehditlerin etkisiz hale getirilmesi ve sınırlarındaki durumun istikrara kavuşturulması için çeşitli ortak eylem seçeneklerinin işlenmesi planlanıyor.
Tatbikatın ilk etabında, Birlik Devleti’ne yönelik saldırıları püskürtmek için birliklerin ve askeri birliklerin koordinasyonunun uygulanacağı ve verilen görevlerin yerine getirilmesi için işbirliği ve her türlü desteğin organize edileceği ifade edilen açıklamada şu dendi:
İkinci aşamanın ana bölümünde, Birlik Devleti'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması için asker ve kuvvetlerin yönetimi, düşmanın bozguna uğratılması, dost ülkelerden oluşan bir koalisyon grubunun katılımıyla gerçekleştirilecek.
Bu amaçla, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve diğer ortak ülkelerin askeri komuta birimlerinin acil harekat grupları ve askeri birlikleri tatbikatlara davet edilmiştir.
‘Batı-2025’ tatbikatları, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin bu yılki ortak eğitiminin son aşaması olma özelliğini taşıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatların amacının, komuta heyeti ve karargahların becerilerinin yanı sıra, bölgesel ve koalisyon birliklerinin barışı korumak, ulusal çıkarları korumak ve güvenliği sağlamak için işbirliği ve saha eğitim seviyesini artırmak olduğunu belirtti.