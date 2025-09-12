https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/bati-2025-rusya-belarus-askeri-tatbikati-basladi-1099310915.html

Batı-2025: Rusya-Belarus askeri tatbikatı başladı

Rusya ve Belarus'un 'Batı-2025' adı verilen ortak askeri tatbikatının başladığı duyuruldu. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin ‘Batı-2025’ ortak stratejik tatbikatın bugün başladığı bildirildi.Askeri manevralar, iki ülkenin poligonlarının yanı sıra, Baltık Denizi ve Barents Denizi sularında gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada şu ifade kullanıldı:Tatbikatın ilk etabında, Birlik Devleti’ne yönelik saldırıları püskürtmek için birliklerin ve askeri birliklerin koordinasyonunun uygulanacağı ve verilen görevlerin yerine getirilmesi için işbirliği ve her türlü desteğin organize edileceği ifade edilen açıklamada şu dendi:Bu amaçla, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve diğer ortak ülkelerin askeri komuta birimlerinin acil harekat grupları ve askeri birlikleri tatbikatlara davet edilmiştir.‘Batı-2025’ tatbikatları, Rusya ve Belarus silahlı kuvvetlerinin bu yılki ortak eğitiminin son aşaması olma özelliğini taşıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatların amacının, komuta heyeti ve karargahların becerilerinin yanı sıra, bölgesel ve koalisyon birliklerinin barışı korumak, ulusal çıkarları korumak ve güvenliği sağlamak için işbirliği ve saha eğitim seviyesini artırmak olduğunu belirtti.

