https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/mourinhonun-yeni-takimi-belli-oldu-mu-benficaya-mi-gidiyor-1099426964.html
Mourinho'nun yeni takımı belli oldu mu? Benfica'ya mı gidiyor?
Mourinho'nun yeni takımı belli oldu mu? Benfica'ya mı gidiyor?
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ, Benfica'yı 2 farklı yenilgiden geri dönerek 3-2 mağlup etti. Azerbaycan ekibinin tarihindeki ilk Devler Ligi galibiyetini... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T09:20+0300
2025-09-17T09:20+0300
2025-09-17T09:20+0300
spor
jose mourinho
benfica futbol takımı
fenerbahçe
azerbaycan
uefa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098852771_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_851fedc4d706d4af67f9eedb365db4b5.jpg
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Fenerbahçe'yi organizasyon dışında bırakan Portekiz ekibi Benfica'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı.Benfica'da yenilgi hocayı yolladıBenfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi.Karabağ maçının ardından açıklamalarda bulunan Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho iddialarıyla ilgili olarak, "Burada isimlerden bahsetmenin bir anlamı yok. Benfica'nın şu anda bir teknik direktörü yok. Maçtan sonra yaşanan tek şey Bruno Lage ile yapılan görüşme ve dolayısıyla Bruno Lage'ın ayrılışıydı. Bugün ne bir teknik direktör atandı ne de gelecekte Benfica'yı temsil edecek bir teknik direktörden bahsedildi. Şimdi, elbette, daha önce de söylediğim gibi, Cumartesi günü Vila das Aves'te Benfica'nın yedek kulübesinde bir teknik direktörün olması için hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Mourinho mu gelecek?CNN Portekiz ve A Bola'da yer alan haberlere göre Benfica, Bruno Lage'ın görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtmak istiyor.Fenerbahçe'nin görevine son verdiği Portekizli çalıştırıcının Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/ali-koc-konustu-jose-mourinho-neden-gonderildi-1099180018.html
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098852771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32ab6ef9c6ce16f887f6abf1ff79cc3c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mourinho, mourinho benfica, mourinho hangi takıma gitti
mourinho, mourinho benfica, mourinho hangi takıma gitti
Mourinho'nun yeni takımı belli oldu mu? Benfica'ya mı gidiyor?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ, Benfica'yı 2 farklı yenilgiden geri dönerek 3-2 mağlup etti. Azerbaycan ekibinin tarihindeki ilk Devler Ligi galibiyetini alması sonrası Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi. Portekiz ekibinin yeni hocasının Jose Mourinho olacağı iddia edildi.
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Fenerbahçe'yi organizasyon dışında bırakan Portekiz ekibi Benfica'yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı.
Benfica'da yenilgi hocayı yolladı
Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'ın görevine son verildi.
Karabağ maçının ardından açıklamalarda bulunan Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho iddialarıyla ilgili olarak, "Burada isimlerden bahsetmenin bir anlamı yok. Benfica'nın şu anda bir teknik direktörü yok. Maçtan sonra yaşanan tek şey Bruno Lage ile yapılan görüşme ve dolayısıyla Bruno Lage'ın ayrılışıydı. Bugün ne bir teknik direktör atandı ne de gelecekte Benfica'yı temsil edecek bir teknik direktörden bahsedildi. Şimdi, elbette, daha önce de söylediğim gibi, Cumartesi günü Vila das Aves'te Benfica'nın yedek kulübesinde bir teknik direktörün olması için hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
CNN Portekiz ve A Bola'da yer alan haberlere göre Benfica, Bruno Lage'ın görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtmak istiyor.
Fenerbahçe'nin görevine son verdiği Portekizli çalıştırıcının Benfica ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.