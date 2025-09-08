Türkiye
Ali Koç konuştu: Jose Mourinho neden gönderildi?
Ali Koç konuştu: Jose Mourinho neden gönderildi?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldığı bir etkinlikte Jose Mourinho'nun ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu.
Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi çalışmalara başlayan Ali Koç, Kadın Kongre Üyeleri ile buluştu.Organizasyonda seçim sürecine dair açıklamalarda bulunan Koç, yakın zamanda takımdan ayrılan Mourinho hakkında da ilk kez konuştu."Yıllardır Fenerbahçe’nin borçlarını ödüyorsunuz, Kulübümüzün 347 milyon euro’luk finansal borcunu 69 milyon euro’ya indirdiniz. Hayatınız boyunca yaşamadığınız bu borç kabusunu yaşamak nasıl bir duyguydu?" sorunu cevaplayan Ali koç şu ifadeleri kullandı:"Benfica'ya elenme şeklimiz kabul edilemez""Jose Mourinho neden gitti" sorusunu ise Koç şöyle yanıtladı:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldığı bir etkinlikte Jose Mourinho'nun ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu.
Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi çalışmalara başlayan Ali Koç, Kadın Kongre Üyeleri ile buluştu.
Organizasyonda seçim sürecine dair açıklamalarda bulunan Koç, yakın zamanda takımdan ayrılan Mourinho hakkında da ilk kez konuştu.
"Yıllardır Fenerbahçe’nin borçlarını ödüyorsunuz, Kulübümüzün 347 milyon euro’luk finansal borcunu 69 milyon euro’ya indirdiniz. Hayatınız boyunca yaşamadığınız bu borç kabusunu yaşamak nasıl bir duyguydu?" sorunu cevaplayan Ali koç şu ifadeleri kullandı:
"Doğrudur. Yarın çalışanların ve sporcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz diye uyuyamadığım geceler oldu. Uyku haplarıyla tanıştım. Ama sonunda başardık. Fenerbahçe için önemli olan borçsuz olmak değil, mali bağımsızlıktır. Yani istediğini yapma ve istediğin zaman borçlanma lüksüne sahip olmaktır. Ki artık buna sahibiz.”

"Benfica'ya elenme şeklimiz kabul edilemez"

"Jose Mourinho neden gitti" sorusunu ise Koç şöyle yanıtladı:

“Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdı"

