Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/lavrov-buyuk-altay-tarihi-ve-kulturel-bir-simbiyoz-olarak-one-cikiyor-1099448789.html
Lavrov: Büyük Altay, tarihi ve kültürel bir simbiyoz olarak öne çıkıyor
Lavrov: Büyük Altay, tarihi ve kültürel bir simbiyoz olarak öne çıkıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Büyük Altay’ın eşsiz bir tarihi ve kültürel sinerjiye sahip olduğunu ve Avrasya birliğinin önemli bir unsuru olduğunu... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T18:36+0300
2025-09-17T18:33+0300
dünya
sergey lavrov
forum
avrasya
rusya
orta asya
altay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_622a4802ca06c9c89e85c3cc0b87054d.jpg
‘Slav-Türk Dünyası Büyük Altay Uzamında: Tarih ve Günümüz’ temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Altayistik Forumu’nda konuşan Lavrov, Büyük Altay’ın tarihi ve kültürel bir simbiyoz olarak eşsiz bir niteliğe sahip olduğunu ve Avrasya birliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.Lavrov, forumun organizatörleri, katılımcıları ve konuklarına hitaben yaptığı konuşmada, 4. Uluslararası Altayistik Forumu kapsamında gerçekleşen toplantıların, devlet yetkilileri, uzmanlar, akademisyenler ve Rusya ile özellikle Orta Asya’daki stratejik ortaklar ile müttefik ülkelerden gelen sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren saygın bir tartışma platformu haline geldiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/orta-asyada-govde-gosterisi-buyuk-tatbikat-4-ulkeyi-bulusturdu-1099434945.html
avrasya
rusya
orta asya
altay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828745_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_5f77d1cfd30bad4a74edbbeb39ccf372.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, forum, avrasya, rusya, orta asya, altay
sergey lavrov, forum, avrasya, rusya, orta asya, altay

Lavrov: Büyük Altay, tarihi ve kültürel bir simbiyoz olarak öne çıkıyor

18:36 17.09.2025
© Sputnik / Кристина КормилицынаSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Büyük Altay’ın eşsiz bir tarihi ve kültürel sinerjiye sahip olduğunu ve Avrasya birliğinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.
‘Slav-Türk Dünyası Büyük Altay Uzamında: Tarih ve Günümüz’ temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Altayistik Forumu’nda konuşan Lavrov, Büyük Altay’ın tarihi ve kültürel bir simbiyoz olarak eşsiz bir niteliğe sahip olduğunu ve Avrasya birliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.
Lavrov, forumun organizatörleri, katılımcıları ve konuklarına hitaben yaptığı konuşmada, 4. Uluslararası Altayistik Forumu kapsamında gerçekleşen toplantıların, devlet yetkilileri, uzmanlar, akademisyenler ve Rusya ile özellikle Orta Asya’daki stratejik ortaklar ile müttefik ülkelerden gelen sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren saygın bir tartışma platformu haline geldiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:
Bugün Büyük Altay, Avrasya birliğinin önemli bir unsuru olan eşsiz bir tarihi ve kültürel simbiyoz olmaya devam ediyor. Uluslararası insani iş birliğini ilerletme, Avrasya halkları arasında karşılıklı anlayışı güçlendirme konusundaki katkılarınız çok büyük. Rusya, en büyük Avrasya gücü ve bir medeniyet devleti olarak, tarih boyunca farklı etnik gruplar, kültürler ve dinlerden insanları barış ve uyum içinde bir arada yaşatmıştır. Hepsi, kalıcı ortak ahlaki değerlere bağlılıkta birleşiyor. Bu çeşitlilik içindeki birliği özenle korumaya devam edeceğiz.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
DÜNYA
Orta Asya’da gövde gösterisi: Büyük tatbikat 4 ülkeyi buluşturdu
13:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала