Lavrov: Büyük Altay, tarihi ve kültürel bir simbiyoz olarak öne çıkıyor
Lavrov: Büyük Altay, tarihi ve kültürel bir simbiyoz olarak öne çıkıyor
17.09.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Büyük Altay’ın eşsiz bir tarihi ve kültürel sinerjiye sahip olduğunu ve Avrasya birliğinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.
‘Slav-Türk Dünyası Büyük Altay Uzamında: Tarih ve Günümüz’ temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Altayistik Forumu’nda konuşan Lavrov, Büyük Altay’ın tarihi ve kültürel bir simbiyoz olarak eşsiz bir niteliğe sahip olduğunu ve Avrasya birliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.
Lavrov, forumun organizatörleri, katılımcıları ve konuklarına hitaben yaptığı konuşmada, 4. Uluslararası Altayistik Forumu kapsamında gerçekleşen toplantıların, devlet yetkilileri, uzmanlar, akademisyenler ve Rusya ile özellikle Orta Asya’daki stratejik ortaklar ile müttefik ülkelerden gelen sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren saygın bir tartışma platformu haline geldiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:
Bugün Büyük Altay, Avrasya birliğinin önemli bir unsuru olan eşsiz bir tarihi ve kültürel simbiyoz olmaya devam ediyor. Uluslararası insani iş birliğini ilerletme, Avrasya halkları arasında karşılıklı anlayışı güçlendirme konusundaki katkılarınız çok büyük. Rusya, en büyük Avrasya gücü ve bir medeniyet devleti olarak, tarih boyunca farklı etnik gruplar, kültürler ve dinlerden insanları barış ve uyum içinde bir arada yaşatmıştır. Hepsi, kalıcı ortak ahlaki değerlere bağlılıkta birleşiyor. Bu çeşitlilik içindeki birliği özenle korumaya devam edeceğiz.