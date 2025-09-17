https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/lavrov-buyuk-altay-tarihi-ve-kulturel-bir-simbiyoz-olarak-one-cikiyor-1099448789.html

Lavrov: Büyük Altay, tarihi ve kültürel bir simbiyoz olarak öne çıkıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Büyük Altay’ın eşsiz bir tarihi ve kültürel sinerjiye sahip olduğunu ve Avrasya birliğinin önemli bir unsuru olduğunu... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

‘Slav-Türk Dünyası Büyük Altay Uzamında: Tarih ve Günümüz’ temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Altayistik Forumu’nda konuşan Lavrov, Büyük Altay’ın tarihi ve kültürel bir simbiyoz olarak eşsiz bir niteliğe sahip olduğunu ve Avrasya birliğinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.Lavrov, forumun organizatörleri, katılımcıları ve konuklarına hitaben yaptığı konuşmada, 4. Uluslararası Altayistik Forumu kapsamında gerçekleşen toplantıların, devlet yetkilileri, uzmanlar, akademisyenler ve Rusya ile özellikle Orta Asya’daki stratejik ortaklar ile müttefik ülkelerden gelen sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren saygın bir tartışma platformu haline geldiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

