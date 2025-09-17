https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/lassa-atesi-salgini-yayiliyor-can-kaybi-162ye-yukseldi-1099423531.html
Lassa ateşi salgını yayılıyor: Can kaybı 162'ye yükseldi
Lassa ateşi salgını yayılıyor: Can kaybı 162'ye yükseldi
Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye yükseldiği açıklandı. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette daha Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi.Ülkede 25-31 Ağustos'ta 10 yeni Lassa vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerindeki Lassa vaka sayısının 871'e çıktığı kaydedildi.Açıklamada, söz konusu dönemde Lassa ateşinden yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye yükseldiği ifade edildi.Ülkede şüpheli ve teyit edilmiş vakaların toplam sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, kalıcı riskler konusunda uyarıda bulunuldu.Geçen yılki can kaybı 190 kişiLassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti.Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.Lassa ateşi nedir?Batı Afrika'da görülen akut viral bir hastalıktır. İlk vakalar Nijerya'nın Lassa bölgesinde görüldüğü için bu isim verilmiştir. Etken Arenaviridae ailesine mensup, tek iplikli bir RNA virüsüdür.Lassa Ateşi hayvan kaynaklı bir hastalıktır. Fare gibi kemirgenler bir kez enfekte olduktan sonra uzun bir sure virüsü idrarıyla çıkarır.Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.Lassa Ateşi belirtileri nelerdir?Ciddi klinik durumlar
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyalette daha Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi.
Ülkede 25-31 Ağustos'ta 10 yeni Lassa vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerindeki Lassa vaka sayısının 871'e çıktığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu dönemde Lassa ateşinden yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye yükseldiği ifade edildi.
Ülkede şüpheli ve teyit edilmiş vakaların toplam sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, kalıcı riskler konusunda uyarıda bulunuldu.
Geçen yılki can kaybı 190 kişi
Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti.
Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.
Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.
Batı Afrika’da görülen akut viral bir hastalıktır. İlk vakalar Nijerya’nın Lassa bölgesinde görüldüğü için bu isim verilmiştir. Etken Arenaviridae ailesine mensup, tek iplikli bir RNA virüsüdür.
Lassa Ateşi hayvan kaynaklı bir hastalıktır. Fare gibi kemirgenler bir kez enfekte olduktan sonra uzun bir sure virüsü idrarıyla çıkarır.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.
Lassa Ateşi belirtileri nelerdir?
Ortaya çıkış süresi:
Virüsle temastan 1–3 hafta sonra
Hafif seyir (yüzde 80):
Hafif ateş
Baş ağrısı
Genel kırıklık
Halsizlik
Ağır seyir (yüzde 20):
Kanamalar (diş eti, göz, burun)
Solunum sıkıntısı
Tekrarlayan kusmalar
Yüzde ödem
Göğüs, sırt ve karın ağrısı
Şok
İşitme kaybı (nörolojik problem)
İlk semptomlardan sonraki 2 hafta içinde çoklu organ yetmezliği
Hastaneye yatırılan vakalarda ölüm oranı:
Yüzde 15–20