Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/koycegiz-belediye-baskan-yardimcisi-gozaltina-alindi-belediye-calisanlari-cimere-ihbar-etti-1099433592.html
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı: Belediye çalışanları CİMER'e ihbar etti
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı: Belediye çalışanları CİMER'e ihbar etti
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T12:24+0300
2025-09-17T12:45+0300
türki̇ye
köyceğiz
chp
belediye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099433065_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_101473a618de3c73ef5ec088e1325aef.jpg
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı. Gözaltı sebebi sahte yapım belgesi düzenleyerek maddi kazanç iddiası.CHP'li belediye başkan yardımcısı gözaltındaMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.CİMER'e başvuru yapılmışBazı belediye çalışanlarının Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarı değerlendiren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Çok sayıda sahte belge iddiasıBu kapsamda, güvenlik güçlerince yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelinin çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği, bu belgelerin sahiplerinden haksız maddi menfaat temin ettiği belirlenerek operasyon düzenlendi.Zanlının belediyedeki odası ve ikametinde arama yapan jandarma ekipleri, çok sayıda evrak ile dijital materyale el koydu, Ö.Ö'yü gözaltına aldı.Köyceğiz Belediyesi hangi partide, Meclis çoğunluğu kimde?Muğla Köyceğiz Belediyesi CHP’de. 31 Mart 2024 Köyceğiz Yerel Seçim Sonuçlarına göre CHP’nin adayı Ali Erdoğan oyların yüzde 60,1’ini alarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti’nin adayı Kamil Ceylan ise oyların yüzde 33,5’ini almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/antalya-buyuksehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-20-gozalti-karari-1099245582.html
türki̇ye
köyceğiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099433065_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_600140e417ad8b2ca3bd461d129e6b87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
köyceğiz, köyceğiz belediye operasyon, köyceğiz cimer
köyceğiz, köyceğiz belediye operasyon, köyceğiz cimer

Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı: Belediye çalışanları CİMER'e ihbar etti

12:24 17.09.2025 (güncellendi: 12:45 17.09.2025)
Köyceğiz Belediyesi
Köyceğiz Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
Abone ol
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı. Gözaltı sebebi sahte yapım belgesi düzenleyerek maddi kazanç iddiası.

CHP'li belediye başkan yardımcısı gözaltında

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
© Ömer KundakçıKöyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
© Ömer Kundakçı

CİMER'e başvuru yapılmış

Bazı belediye çalışanlarının Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarı değerlendiren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Çok sayıda sahte belge iddiası

Bu kapsamda, güvenlik güçlerince yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelinin çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği, bu belgelerin sahiplerinden haksız maddi menfaat temin ettiği belirlenerek operasyon düzenlendi.
Zanlının belediyedeki odası ve ikametinde arama yapan jandarma ekipleri, çok sayıda evrak ile dijital materyale el koydu, Ö.Ö'yü gözaltına aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2025
TÜRKİYE
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı
10 Eylül, 08:19

Köyceğiz Belediyesi hangi partide, Meclis çoğunluğu kimde?

Muğla Köyceğiz Belediyesi CHP’de. 31 Mart 2024 Köyceğiz Yerel Seçim Sonuçlarına göre CHP’nin adayı Ali Erdoğan oyların yüzde 60,1’ini alarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti’nin adayı Kamil Ceylan ise oyların yüzde 33,5’ini almıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала