Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı: Belediye çalışanları CİMER'e ihbar etti
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
12:24 17.09.2025 (güncellendi: 12:45 17.09.2025)
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı. Gözaltı sebebi sahte yapım belgesi düzenleyerek maddi kazanç iddiası.
CHP'li belediye başkan yardımcısı gözaltında
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Bazı belediye çalışanlarının Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarı değerlendiren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Çok sayıda sahte belge iddiası
Bu kapsamda, güvenlik güçlerince yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelinin çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği, bu belgelerin sahiplerinden haksız maddi menfaat temin ettiği belirlenerek operasyon düzenlendi.
Zanlının belediyedeki odası ve ikametinde arama yapan jandarma ekipleri, çok sayıda evrak ile dijital materyale el koydu, Ö.Ö'yü gözaltına aldı.
Köyceğiz Belediyesi hangi partide, Meclis çoğunluğu kimde?
Muğla Köyceğiz Belediyesi CHP’de. 31 Mart 2024 Köyceğiz Yerel Seçim Sonuçlarına göre CHP’nin adayı Ali Erdoğan oyların yüzde 60,1’ini alarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti’nin adayı Kamil Ceylan ise oyların yüzde 33,5’ini almıştı.