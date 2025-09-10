https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/antalya-buyuksehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-20-gozalti-karari-1099245582.html
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi için gözaltı kararı verildi. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-10T08:19+0300
2025-09-10T08:19+0300
2025-09-10T08:23+0300
türki̇ye
antalya
antalya büyükşehir belediyesi
gözaltı
gözaltı kararı
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082289527_7:0:707:394_1920x0_80_0_0_d1af7f082b7d6205e20d1e03ce7c31ef.png
Antalya emniyet güçleri, 20 kişi için verilen gözaltı kararı için operasyona devam ediyor. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/gorevden-uzaklastirilmisti-antalya-emniyet-muduru-arslan-hakkinda-gozalti-karari-1099167679.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082289527_95:0:620:394_1920x0_80_0_0_d7a59fab989094e2baa39570cee62934.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, operasyon
antalya, antalya büyükşehir belediyesi, gözaltı, gözaltı kararı, operasyon
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı
08:19 10.09.2025 (güncellendi: 08:23 10.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi için gözaltı kararı verildi.
Antalya emniyet güçleri, 20 kişi için verilen gözaltı kararı için operasyona devam ediyor. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı.