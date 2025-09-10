https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/antalya-buyuksehir-belediyesine-yonelik-sorusturmada-20-gozalti-karari-1099245582.html

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi için gözaltı kararı verildi. 10.09.2025

Antalya emniyet güçleri, 20 kişi için verilen gözaltı kararı için operasyona devam ediyor. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı.

