Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20 gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi için gözaltı kararı verildi. 10.09.2025, Sputnik Türkiye
Antalya emniyet güçleri, 20 kişi için verilen gözaltı kararı için operasyona devam ediyor. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı.
türki̇ye
antalya
08:19 10.09.2025 (güncellendi: 08:23 10.09.2025)
© AA
Ayrıntılar geliyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi için gözaltı kararı verildi.
Antalya emniyet güçleri, 20 kişi için verilen gözaltı kararı için operasyona devam ediyor. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı.
