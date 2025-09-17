https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/kocaelinde-cocuklarinin-yaninda-saldiriya-ugrayan-baba-konustu-cocuklarim-korktugu-icin-ozur-1099438460.html
Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba konuştu: 'Çocuklarım korktuğu için özür diledim, bana tokadı vurdu'
Kocaeli'nde aşırı hız yapan sürücüyü uyaran ve çocuklarının yanında darp edilen baba yaşadıklarını anlattı. Saldırı sırasında çocukları çok korktuğu için olay... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Kocaeli Gebze'de iki çocuğunu okula götürürken aşırı hız yapan sürücüyü uyardığı için çocuklarının yanında darp edilen baba yaşadıklarını anlattı. Aşırı hızlı gelen araçtan kendilerini zor kurtardıklarını anlatan baba Ö.K., "Yüzüme yapışıp bademciklerime doğru bastırdı. Ben kendimi geriye çektikçe o da kendine çekiyordu beni, bir elim de çocuğumun elinde, o da korkuyor. Diğer çocuğum da korkuyor, sağa sola dönüyordu. Çocuğumun elinin titrediğini hissettim. Baktım çocuklar iyice korkuyor, olay büyümesin diye özür diledim. O da egosunu tatmin etmiş gibi birkaç saniye içinde bana tokadı vurdu." dedi. Sen benim kullandığım arabaya karışamazsın diye küfür ettiGebze'de yaşanan olayda iki çocuğunu okula götürürken hızla gelen cipi gördüklerini ve kendilerini yolun kenarına zor attıklarını anlatan baba , sürücünün yavaşlaması için elini kaldırdığını söyledi. Bunun üzerine sürücünün geri geldiğini ve camı açarak, 'Ne var, ne konuşuyorsun sen.' dediğini ifade eden baba yaşananları şöyle anlattı: Çocuğumun elinin titrediğini hissettim Sürücü O.C'nin araçtan hızlıca inerek elleriyle yüzüne yapıştığını anlatan Ö.K., sözlerini şöyle sürdürdü: Çocuklarımın psikolojisi bozulduAilece yaşadıkları süreç nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu dile getiren Ö.K, "Çocuklarım yanımda olduğu için ben ona karşılık vermedim. Alttan alıyorum, saygısızlık yapmıyorum ve karşılık vermiyorum, şahıs sürekli üstüme gele gele çocuklarımın yanında beni rencide etti. Beni küçük düşürdü, çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Çocuklarıma şimdi okulda hep soruyorlarmış 'Babana neden vurdular?' diye. Çocuk buna cevap veremiyor ki ister istemez psikolojisi bozuldu. Evde ödevini yapamıyor, gece uykudan uyanarak yatağın içine oturuyor çocuğum. Çocuklarım da sürekli soruyor, 'O abi bize neden vurdu?' diye. Psikolojimiz ve normal yaşantımız kaç gündür net değil. Psikolojimiz bozuldu, çocukların kendine gelmesi için uğraşıyoruz."Baba Ö.K, ifadesinin ardından şahsın 1 saat içerisinde yakalandığını belirterek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.
Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba konuştu: 'Çocuklarım korktuğu için özür diledim, bana tokadı vurdu'
13:42 17.09.2025 (güncellendi: 13:47 17.09.2025)
Kocaeli'nde aşırı hız yapan sürücüyü uyaran ve çocuklarının yanında darp edilen baba yaşadıklarını anlattı. Saldırı sırasında çocukları çok korktuğu için olay büyümesin diye özür dilediğini söyleyen baba, çocuklarının ve kendisinin psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.
Kocaeli Gebze'de iki çocuğunu okula götürürken aşırı hız yapan sürücüyü uyardığı için çocuklarının yanında darp edilen baba yaşadıklarını anlattı. Aşırı hızlı gelen araçtan kendilerini zor kurtardıklarını anlatan baba Ö.K., "Yüzüme yapışıp bademciklerime doğru bastırdı. Ben kendimi geriye çektikçe o da kendine çekiyordu beni, bir elim de çocuğumun elinde, o da korkuyor. Diğer çocuğum da korkuyor, sağa sola dönüyordu. Çocuğumun elinin titrediğini hissettim. Baktım çocuklar iyice korkuyor, olay büyümesin diye özür diledim. O da egosunu tatmin etmiş gibi birkaç saniye içinde bana tokadı vurdu." dedi.
Sen benim kullandığım arabaya karışamazsın diye küfür etti
Gebze'de yaşanan olayda iki çocuğunu okula götürürken hızla gelen cipi gördüklerini ve kendilerini yolun kenarına zor attıklarını anlatan baba , sürücünün yavaşlaması için elini kaldırdığını söyledi. Bunun üzerine sürücünün geri geldiğini ve camı açarak, 'Ne var, ne konuşuyorsun sen.' dediğini ifade eden baba yaşananları şöyle anlattı:
"Ben de 'Yavaş gitmeni söylüyorum, okul saati.' dedim. Şahıs da 'Sana mı soracağım, sen kimsin de bana karışıyorsun, benim araba kullanmam seni mi ilgilendirir.' gibisinden çıkıştı. O esnada da kardeşi koşarak gelmeye başladı. Kardeşi olduğunu bilmiyordum. Bana doğru geldi, elimi uzattım yolu gösteriyordum. Şahsa 'Yolda bir sürü çocuk var, tehlikeli gidiyorsun.' dedim. O arada elimi uzatırken kardeşi elime vurup aşağıya indirdi. Ben de 'Hatalı bir şey söylemiyorum, sadece aracı hızlı kullandınız.' dedim. O da bana 'Sen benim kullandığım arabaya karışamazsın, senin derdin ne, sabah sabah ne istiyorsun sen.' diye bana çıkıştı. Her kelimenin başında ve sonunda küfür ediyor. Yanımda çocuk var, yok umurunda değil. Ben de sürekli alttan almaya çalışıyorum. Bir şey yapmasın diye."
Çocuğumun elinin titrediğini hissettim
Sürücü O.C'nin araçtan hızlıca inerek elleriyle yüzüne yapıştığını anlatan Ö.K., sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim için dün adliyeye çıkarken 'Bana küfür ediyordu, ben ağzını kapatıyordum.' diyor. Alakası yok, ben orada 'lan' kelimesi bile kullanmadım. Yüzüme yapışıp bademciklerime doğru bastırdı. Ben kendimi geriye çektikçe o da kendine çekiyordu beni, bir elim de çocuğumun elinde, o da korkuyor. Diğer çocuğum da korkuyor, sağa sola dönüyordu. Çocuğumun elinin titrediğini hissettim. Bana 'Sen özür dileyeceksin.' diyordu, ben de 'Özür dilemesine dilerim ama özür dileyecek kişi ben miyim ki suçlu sensin.' dedim. Baktım çocuklar iyice korkuyor, olay büyümesin diye özür diledim. O da egosunu tatmin etmiş gibi birkaç saniye içinde bana tokadı vurdu."
Çocuklarımın psikolojisi bozuldu
Ailece yaşadıkları süreç nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu dile getiren Ö.K, "Çocuklarım yanımda olduğu için ben ona karşılık vermedim. Alttan alıyorum, saygısızlık yapmıyorum ve karşılık vermiyorum, şahıs sürekli üstüme gele gele çocuklarımın yanında beni rencide etti. Beni küçük düşürdü, çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Çocuklarıma şimdi okulda hep soruyorlarmış 'Babana neden vurdular?' diye. Çocuk buna cevap veremiyor ki ister istemez psikolojisi bozuldu. Evde ödevini yapamıyor, gece uykudan uyanarak yatağın içine oturuyor çocuğum. Çocuklarım da sürekli soruyor, 'O abi bize neden vurdu?' diye. Psikolojimiz ve normal yaşantımız kaç gündür net değil. Psikolojimiz bozuldu, çocukların kendine gelmesi için uğraşıyoruz."
Baba Ö.K, ifadesinin ardından şahsın 1 saat içerisinde yakalandığını belirterek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.
Ne olmuştu?
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 15 Eylül'de sabah saatlerinde çocuklarını okula götüren Ö.K, aşırı hız yaptığı için uyardığı sürücü tarafından saldırıya uğramış, olay güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan sürücü O.C. (33) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, saldırı anında yanında bulunan kardeşi C.C. (17) hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmişti.