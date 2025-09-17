https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/kocaelinde-cocuklarinin-yaninda-saldiriya-ugrayan-baba-konustu-cocuklarim-korktugu-icin-ozur-1099438460.html

Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba konuştu: 'Çocuklarım korktuğu için özür diledim, bana tokadı vurdu'

Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan baba konuştu: 'Çocuklarım korktuğu için özür diledim, bana tokadı vurdu'

Kocaeli'nde aşırı hız yapan sürücüyü uyaran ve çocuklarının yanında darp edilen baba yaşadıklarını anlattı.

Kocaeli Gebze'de iki çocuğunu okula götürürken aşırı hız yapan sürücüyü uyardığı için çocuklarının yanında darp edilen baba yaşadıklarını anlattı. Aşırı hızlı gelen araçtan kendilerini zor kurtardıklarını anlatan baba Ö.K., "Yüzüme yapışıp bademciklerime doğru bastırdı. Ben kendimi geriye çektikçe o da kendine çekiyordu beni, bir elim de çocuğumun elinde, o da korkuyor. Diğer çocuğum da korkuyor, sağa sola dönüyordu. Çocuğumun elinin titrediğini hissettim. Baktım çocuklar iyice korkuyor, olay büyümesin diye özür diledim. O da egosunu tatmin etmiş gibi birkaç saniye içinde bana tokadı vurdu." dedi. Sen benim kullandığım arabaya karışamazsın diye küfür ettiGebze'de yaşanan olayda iki çocuğunu okula götürürken hızla gelen cipi gördüklerini ve kendilerini yolun kenarına zor attıklarını anlatan baba , sürücünün yavaşlaması için elini kaldırdığını söyledi. Bunun üzerine sürücünün geri geldiğini ve camı açarak, 'Ne var, ne konuşuyorsun sen.' dediğini ifade eden baba yaşananları şöyle anlattı: Çocuğumun elinin titrediğini hissettim Sürücü O.C'nin araçtan hızlıca inerek elleriyle yüzüne yapıştığını anlatan Ö.K., sözlerini şöyle sürdürdü: Çocuklarımın psikolojisi bozulduAilece yaşadıkları süreç nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu dile getiren Ö.K, "Çocuklarım yanımda olduğu için ben ona karşılık vermedim. Alttan alıyorum, saygısızlık yapmıyorum ve karşılık vermiyorum, şahıs sürekli üstüme gele gele çocuklarımın yanında beni rencide etti. Beni küçük düşürdü, çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Çocuklarıma şimdi okulda hep soruyorlarmış 'Babana neden vurdular?' diye. Çocuk buna cevap veremiyor ki ister istemez psikolojisi bozuldu. Evde ödevini yapamıyor, gece uykudan uyanarak yatağın içine oturuyor çocuğum. Çocuklarım da sürekli soruyor, 'O abi bize neden vurdu?' diye. Psikolojimiz ve normal yaşantımız kaç gündür net değil. Psikolojimiz bozuldu, çocukların kendine gelmesi için uğraşıyoruz."Baba Ö.K, ifadesinin ardından şahsın 1 saat içerisinde yakalandığını belirterek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.

