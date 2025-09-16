https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/utah-eyalet-savcisi-robinsona-kirkun-kasti-cinayetinden-olum-cezasi-gerektiren-suclamalar-1099419848.html
Utah Eyalet Savcısı: Robinson’a, Kirk’ün kasti cinayetinden ölüm cezası gerektiren suçlamalar yöneltildi
Utah Eyalet Savcısı: Robinson’a, Kirk’ün kasti cinayetinden ölüm cezası gerektiren suçlamalar yöneltildi
Sputnik Türkiye
Utah Eyalet Savcısı, Tyler James Robinson’a, muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün kasti cinayetinden ölüm cezası gerektiren suçlamalar yönelttiğini açıkladı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T22:00+0300
2025-09-16T22:00+0300
2025-09-16T21:57+0300
dünya
abd
utah
charlie kirk
cinayet
ölüm cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099322767_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9900a679f56c0008f7b6ac06bf5244a0.jpg
Utah Eyaleti Savcısı Jeff Gray düzenlediği basın toplantısında, Tyler James Robinson'a muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü ağırlaştırıcı koşullar altında öldürmekle suçlandığını ve bu suçun cezasının ölüm cezası olabileceğini söyledi.Gray “Birinci madde, Charlie Kirk'ü kasıtlı ve bilinçli olarak, başkaları için büyük ölüm riski oluşturan koşullarda öldürmek suretiyle ağırlaştırıcı koşullar altında cinayet işlemek” ifadelerine yer verdi.Kirk'ün katili için ölüm cezası talebinde bulunduğunu belirten Savcı, ayrıca Robinson'ı ağır suç teşkil eden ateşli silah kullanmakla suçladığını vurguladı.Savcı, Robinson'ın idam cezası talep edildiği için Utah'daki hapishanede kefaletle serbest bırakılma hakkı olmadan tutulacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/fbi-direktoru-patel-kirk-cinayetine-daha-fazla-kisi-bulasmis-olabilir-1099418723.html
utah
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099322767_253:0:1453:900_1920x0_80_0_0_c5e572273eae055873693e6419e24568.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, utah, charlie kirk, cinayet, ölüm cezası
abd, utah, charlie kirk, cinayet, ölüm cezası
Utah Eyalet Savcısı: Robinson’a, Kirk’ün kasti cinayetinden ölüm cezası gerektiren suçlamalar yöneltildi
Utah Eyalet Savcısı, Tyler James Robinson’a, muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün kasti cinayetinden ölüm cezası gerektiren suçlamalar yönelttiğini açıkladı.
Utah Eyaleti Savcısı Jeff Gray düzenlediği basın toplantısında, Tyler James Robinson'a muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü ağırlaştırıcı koşullar altında öldürmekle suçlandığını ve bu suçun cezasının ölüm cezası olabileceğini söyledi.
Gray “Birinci madde, Charlie Kirk'ü kasıtlı ve bilinçli olarak, başkaları için büyük ölüm riski oluşturan koşullarda öldürmek suretiyle ağırlaştırıcı koşullar altında cinayet işlemek” ifadelerine yer verdi.
Kirk'ün katili için ölüm cezası talebinde bulunduğunu belirten Savcı, ayrıca Robinson'ı ağır suç teşkil eden ateşli silah kullanmakla suçladığını vurguladı.
Savcı, Robinson'ın idam cezası talep edildiği için Utah'daki hapishanede kefaletle serbest bırakılma hakkı olmadan tutulacağını kaydetti.