DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Utah Eyalet Savcısı: Robinson’a, Kirk’ün kasti cinayetinden ölüm cezası gerektiren suçlamalar yöneltildi
Utah Eyalet Savcısı: Robinson’a, Kirk’ün kasti cinayetinden ölüm cezası gerektiren suçlamalar yöneltildi
Utah Eyalet Savcısı, Tyler James Robinson’a, muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün kasti cinayetinden ölüm cezası gerektiren suçlamalar yönelttiğini açıkladı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
dünya
abd
utah
charlie kirk
cinayet
ölüm cezası
Utah Eyaleti Savcısı Jeff Gray düzenlediği basın toplantısında, Tyler James Robinson'a muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü ağırlaştırıcı koşullar altında öldürmekle suçlandığını ve bu suçun cezasının ölüm cezası olabileceğini söyledi.Gray “Birinci madde, Charlie Kirk'ü kasıtlı ve bilinçli olarak, başkaları için büyük ölüm riski oluşturan koşullarda öldürmek suretiyle ağırlaştırıcı koşullar altında cinayet işlemek” ifadelerine yer verdi.Kirk'ün katili için ölüm cezası talebinde bulunduğunu belirten Savcı, ayrıca Robinson'ı ağır suç teşkil eden ateşli silah kullanmakla suçladığını vurguladı.Savcı, Robinson'ın idam cezası talep edildiği için Utah'daki hapishanede kefaletle serbest bırakılma hakkı olmadan tutulacağını kaydetti.
22:00 16.09.2025
Utah Eyaleti Savcısı Jeff Gray düzenlediği basın toplantısında, Tyler James Robinson'a muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü ağırlaştırıcı koşullar altında öldürmekle suçlandığını ve bu suçun cezasının ölüm cezası olabileceğini söyledi.
Gray “Birinci madde, Charlie Kirk'ü kasıtlı ve bilinçli olarak, başkaları için büyük ölüm riski oluşturan koşullarda öldürmek suretiyle ağırlaştırıcı koşullar altında cinayet işlemek” ifadelerine yer verdi.
Kirk'ün katili için ölüm cezası talebinde bulunduğunu belirten Savcı, ayrıca Robinson'ı ağır suç teşkil eden ateşli silah kullanmakla suçladığını vurguladı.
Savcı, Robinson'ın idam cezası talep edildiği için Utah'daki hapishanede kefaletle serbest bırakılma hakkı olmadan tutulacağını kaydetti.
