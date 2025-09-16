https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/utah-eyalet-savcisi-robinsona-kirkun-kasti-cinayetinden-olum-cezasi-gerektiren-suclamalar-1099419848.html

Utah Eyalet Savcısı: Robinson’a, Kirk’ün kasti cinayetinden ölüm cezası gerektiren suçlamalar yöneltildi

Utah Eyalet Savcısı: Robinson’a, Kirk’ün kasti cinayetinden ölüm cezası gerektiren suçlamalar yöneltildi

Sputnik Türkiye

Utah Eyalet Savcısı, Tyler James Robinson’a, muhafazakar aktivist Charlie Kirk’ün kasti cinayetinden ölüm cezası gerektiren suçlamalar yönelttiğini açıkladı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T22:00+0300

2025-09-16T22:00+0300

2025-09-16T21:57+0300

dünya

abd

utah

charlie kirk

cinayet

ölüm cezası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099322767_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9900a679f56c0008f7b6ac06bf5244a0.jpg

Utah Eyaleti Savcısı Jeff Gray düzenlediği basın toplantısında, Tyler James Robinson'a muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ü ağırlaştırıcı koşullar altında öldürmekle suçlandığını ve bu suçun cezasının ölüm cezası olabileceğini söyledi.Gray “Birinci madde, Charlie Kirk'ü kasıtlı ve bilinçli olarak, başkaları için büyük ölüm riski oluşturan koşullarda öldürmek suretiyle ağırlaştırıcı koşullar altında cinayet işlemek” ifadelerine yer verdi.Kirk'ün katili için ölüm cezası talebinde bulunduğunu belirten Savcı, ayrıca Robinson'ı ağır suç teşkil eden ateşli silah kullanmakla suçladığını vurguladı.Savcı, Robinson'ın idam cezası talep edildiği için Utah'daki hapishanede kefaletle serbest bırakılma hakkı olmadan tutulacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/fbi-direktoru-patel-kirk-cinayetine-daha-fazla-kisi-bulasmis-olabilir-1099418723.html

utah

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, utah, charlie kirk, cinayet, ölüm cezası