Katar: Netanyahu, hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyecek
Katar: Netanyahu, hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyecek
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 'Netanyahu'nun hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceğini' vurguladı. 17.09.2025
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Katar'a yönelik saldırının başarısız olmadığı ve bunun bir mesaj olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, şöyle konuştu:Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için arabuluculuk yapmasına ilişkin ise "Özellikle İsrail Başbakanı'nın kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi bombalamak istemesi dolayısıyla bu şu anda gerçekçi görünmüyor" dedi.Bakanlık Sözcüsü Ensari, Katar'ın şu anda ulusal egemenliğini savunmaya, hain İsrail saldırısına yanıt vermeye, bunun tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya ve buna neden olanlardan hesap sormaya odaklandığını yineledi.
SON HABERLER
Katar: Netanyahu, hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyecek

02:29 17.09.2025
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 'Netanyahu'nun hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceğini' vurguladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Katar'a yönelik saldırının başarısız olmadığı ve bunun bir mesaj olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, şöyle konuştu:
"İsrail Başbakanı'nın, pervasız politikaları nedeniyle yaşadığı her başarısızlıktan sonra kendi başarısızlığını yorumlamaya ve haklı çıkarmaya çalışmasına alışkınız. Dolayısıyla mesajı bu şekilde geldi. Ayrıca kendisine, hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceği mesajını da iletmek istiyoruz"
Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için arabuluculuk yapmasına ilişkin ise "Özellikle İsrail Başbakanı'nın kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi bombalamak istemesi dolayısıyla bu şu anda gerçekçi görünmüyor" dedi.
Bakanlık Sözcüsü Ensari, Katar'ın şu anda ulusal egemenliğini savunmaya, hain İsrail saldırısına yanıt vermeye, bunun tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya ve buna neden olanlardan hesap sormaya odaklandığını yineledi.
