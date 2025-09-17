https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/katar-netanyahu-hesap-sorulmadan-uluslararasi-hukuku-ihlal-etmeye-devam-edemeyecek-1099422507.html

Katar: Netanyahu, hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyecek

Katar: Netanyahu, hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyecek

Sputnik Türkiye

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, 'Netanyahu'nun hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceğini' vurguladı. 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T02:29+0300

2025-09-17T02:29+0300

2025-09-17T02:29+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

gazze

katar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/15/1061477287_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a16b9214c47d1298a034a50e4976bdf5.jpg

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Katar'a yönelik saldırının başarısız olmadığı ve bunun bir mesaj olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin, şöyle konuştu:Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için arabuluculuk yapmasına ilişkin ise "Özellikle İsrail Başbakanı'nın kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi bombalamak istemesi dolayısıyla bu şu anda gerçekçi görünmüyor" dedi.Bakanlık Sözcüsü Ensari, Katar'ın şu anda ulusal egemenliğini savunmaya, hain İsrail saldırısına yanıt vermeye, bunun tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya ve buna neden olanlardan hesap sormaya odaklandığını yineledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/israilin-turkiyeden-istedigi-tablet-siloam-yaziti-nedir-1099421653.html

i̇srail

gazze

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, gazze, katar