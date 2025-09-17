Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/istanbul-valiligi-acikladi-bayrampasa-belediye-baskan-vekili-secim-tarihi-belli-oldu-1099448646.html
İstanbul Valiliği açıkladı: Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu
İstanbul Valiliği açıkladı: Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçiminin 21 Eylül pazar günü... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T18:21+0300
2025-09-17T18:21+0300
türki̇ye
bayrampaşa
i̇stanbul valiliği
i̇çişleri bakanlığı
belediye başkanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099445644_0:44:600:382_1920x0_80_0_0_d34038180db02d1f426b2b99bc356b74.jpg
İstanbul Valiliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 21 Eylül Pazar günü toplanacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştıValilikten yapılan açıklamada, Mutlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.Mutlu'nun tutuklanmasının ardından bugün İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa ilçe belediye meclisinin belediye başkanı vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/icisleri-bakanligi-acikladi-tutuklanan-bayrampasa-belediye-baskani-hasan-mutlu-gorevden-1099445840.html
türki̇ye
bayrampaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099445644_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_6dcc2b2cea30c368abc858bc68b89adf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bayrampaşa, i̇stanbul valiliği, i̇çişleri bakanlığı, belediye başkanı
bayrampaşa, i̇stanbul valiliği, i̇çişleri bakanlığı, belediye başkanı

İstanbul Valiliği açıkladı: Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu

18:21 17.09.2025
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
Abone ol
İstanbul Valiliği, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçiminin 21 Eylül pazar günü yapılacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 21 Eylül Pazar günü toplanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı

Valilikten yapılan açıklamada, Mutlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve zimmet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtildi.
Mutlu'nun tutuklanmasının ardından bugün İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri gereğince, Bayrampaşa ilçe belediye meclisinin belediye başkanı vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
TÜRKİYE
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
16:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала