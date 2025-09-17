https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/gunes-uyaniyor-frekans-kesintileri-uydu-hasarlari-ve-elektrik-sebekesi-arizalari-olabilir-1099441589.html

Güneş ‘uyanıyor’: Frekans kesintileri, uydu hasarları ve elektrik şebekesi arızaları olabilir

NASA'nın uyarısına göre Güneş'in aktivitesi bilim insanlarının öngörülerini aşarak, artmaya devam ediyor.

Güneş aktivitesi genellikle 11 yıllık döngüler halinde ilerliyor. 1980’lerden 2008’e kadar döngülerin gücü istikrarlı bir şekilde azalıyordu.Bilim insanları, bu eğilimin devam etmesini ve yeni döngünün tarihsel olarak düşük bir aktivite göstermesini bekliyordu. Ancak ABD uzay ajansının yaptığı yeni bir çalışma, 2008’den bu yana güneşin giderek daha aktif hale geldiğini ortaya koydu.‘Güneş yavaş yavaş uyanıyor’NASA’nın Güney Kaliforniya’daki Jet İtki Laboratuvarı’ndan Jamie Jasinski şunları söyledi:Yeni bulgular The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlandı.Etkileri ne olabilir?Artan güneş aktivitesinin Dünya üzerindeki en büyük etkilerinden biri iletişim sistemlerinde kesintiye yol açması. Koronal kütle atımları (CME’ler) ve güneş patlamaları, radyo kesintilerine, uydu hasarına, GPS hatalarına ve hatta elektrik şebekelerinin çökmesine neden olabiliyor.En uzun anomali 1790-1830 arasındaydıAstronomlar, 1600’lerden bu yana güneş aktivitesini takip ediyor. En uzun anomalilerden biri 1790 ile 1830 arasında yaşandı. Bu dönemde güneş olağanüstü derecede sessizdi.Dr. Jasinski, ‘Güneşin 1790’da başlayan 40 yıllık minimum döneme neden girdiğini gerçekten bilediklerini’ söylerken ekledi:İki yeni misyon başlatılacakNASA gelecek hafta, uzay havası araştırmaları ve gözlemlerini geliştirmek için iki yeni misyon başlatmayı planlıyor: Carruthers Jeokorona Gözlemevi ve Yıldızlararası Haritalama ile İvmeleme Uydusu.Bu bulguların, ‘uzaydaki hava olaylarının uzay araçlarını ve astronotların güvenliğini nasıl etkileyebileceğini öngörmek amacıyla kullanılacağı’ bildirildi. Bu araştırmalar aynı zamanda, insanları 50 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden Ay’a götürmeyi hedefleyen Artemis programının hazırlıklarına da katkı sağlayacak.

