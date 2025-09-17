https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/gunes-uyaniyor-frekans-kesintileri-uydu-hasarlari-ve-elektrik-sebekesi-arizalari-olabilir-1099441589.html
Güneş ‘uyanıyor’: Frekans kesintileri, uydu hasarları ve elektrik şebekesi arızaları olabilir
Güneş ‘uyanıyor’: Frekans kesintileri, uydu hasarları ve elektrik şebekesi arızaları olabilir
Sputnik Türkiye
NASA'nın uyarısına göre Güneş'in aktivitesi bilim insanlarının öngörülerini aşarak, artmaya devam ediyor.
2025-09-17T15:03+0300
2025-09-17T15:03+0300
2025-09-17T15:15+0300
yaşam
güneş
nasa
dünya
abd
elektrik kesintisi
uydu
güneş patlaması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099441276_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f2a3eeaaefb282dfc18519069f989525.jpg
Güneş aktivitesi genellikle 11 yıllık döngüler halinde ilerliyor. 1980’lerden 2008’e kadar döngülerin gücü istikrarlı bir şekilde azalıyordu.Bilim insanları, bu eğilimin devam etmesini ve yeni döngünün tarihsel olarak düşük bir aktivite göstermesini bekliyordu. Ancak ABD uzay ajansının yaptığı yeni bir çalışma, 2008’den bu yana güneşin giderek daha aktif hale geldiğini ortaya koydu.‘Güneş yavaş yavaş uyanıyor’NASA’nın Güney Kaliforniya’daki Jet İtki Laboratuvarı’ndan Jamie Jasinski şunları söyledi:Yeni bulgular The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlandı.Etkileri ne olabilir?Artan güneş aktivitesinin Dünya üzerindeki en büyük etkilerinden biri iletişim sistemlerinde kesintiye yol açması. Koronal kütle atımları (CME’ler) ve güneş patlamaları, radyo kesintilerine, uydu hasarına, GPS hatalarına ve hatta elektrik şebekelerinin çökmesine neden olabiliyor.En uzun anomali 1790-1830 arasındaydıAstronomlar, 1600’lerden bu yana güneş aktivitesini takip ediyor. En uzun anomalilerden biri 1790 ile 1830 arasında yaşandı. Bu dönemde güneş olağanüstü derecede sessizdi.Dr. Jasinski, ‘Güneşin 1790’da başlayan 40 yıllık minimum döneme neden girdiğini gerçekten bilediklerini’ söylerken ekledi:İki yeni misyon başlatılacakNASA gelecek hafta, uzay havası araştırmaları ve gözlemlerini geliştirmek için iki yeni misyon başlatmayı planlıyor: Carruthers Jeokorona Gözlemevi ve Yıldızlararası Haritalama ile İvmeleme Uydusu.Bu bulguların, ‘uzaydaki hava olaylarının uzay araçlarını ve astronotların güvenliğini nasıl etkileyebileceğini öngörmek amacıyla kullanılacağı’ bildirildi. Bu araştırmalar aynı zamanda, insanları 50 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden Ay’a götürmeyi hedefleyen Artemis programının hazırlıklarına da katkı sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/tarihin-en-gizemli-kesfi-dunyanin-en-eski-mumyalari-guneydogu-asyada-bulundu-1099441110.html
güneş
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099441276_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_60348d32cb8fdb4da5995955a1f1e5c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güneş, aktivite, patlama, elektrik kesintisi, frekans, uydu
güneş, aktivite, patlama, elektrik kesintisi, frekans, uydu
Güneş ‘uyanıyor’: Frekans kesintileri, uydu hasarları ve elektrik şebekesi arızaları olabilir
15:03 17.09.2025 (güncellendi: 15:15 17.09.2025)
NASA’nın uyarısına göre Güneş’in aktivitesi, bilim insanlarının öngörülerini aşarak artıyor. Bu durumun daha fazla güneş fırtınasına, patlamalara ve uzay havası olaylarına yol açabileceği belirtildi.
Güneş aktivitesi genellikle 11 yıllık döngüler halinde ilerliyor. 1980’lerden 2008’e kadar döngülerin gücü istikrarlı bir şekilde azalıyordu.
Bilim insanları, bu eğilimin devam etmesini ve yeni döngünün tarihsel olarak düşük bir aktivite göstermesini bekliyordu. Ancak ABD uzay ajansının yaptığı yeni bir çalışma, 2008’den bu yana güneşin giderek daha aktif hale geldiğini ortaya koydu.
‘Güneş yavaş yavaş uyanıyor’
NASA’nın Güney Kaliforniya’daki Jet İtki Laboratuvarı’ndan Jamie Jasinski şunları söyledi:
Bütün emareler, güneşin uzun süreli düşük aktivite dönemine gireceği yönündeydi. Bu eğilimin tersine dönmesini görmek sürpriz oldu. Güneş yavaş yavaş uyanıyor.
Yeni bulgular The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlandı.
Artan güneş aktivitesinin Dünya üzerindeki en büyük etkilerinden biri iletişim sistemlerinde kesintiye yol açması. Koronal kütle atımları (CME’ler) ve güneş patlamaları, radyo kesintilerine, uydu hasarına, GPS hatalarına ve hatta elektrik şebekelerinin çökmesine neden olabiliyor.
Bu tür olaylarda güneşten yayılan yüklü parçacıklar, Dünya’nın atmosferini ve manyetik alanını etkileyerek kutup ışıklarının daha güçlü şekilde görülmesine de yol açıyor.
En uzun anomali 1790-1830 arasındaydı
Astronomlar, 1600’lerden bu yana güneş aktivitesini takip ediyor. En uzun anomalilerden biri 1790 ile 1830 arasında yaşandı. Bu dönemde güneş olağanüstü derecede sessizdi.
Dr. Jasinski, ‘Güneşin 1790’da başlayan 40 yıllık minimum döneme neden girdiğini gerçekten bilediklerini’ söylerken ekledi:
Daha uzun vadeli eğilimler çok daha az öngörülebilir ve henüz tam olarak anlamadığımız bir konu.
İki yeni misyon başlatılacak
NASA gelecek hafta, uzay havası araştırmaları ve gözlemlerini geliştirmek için iki yeni misyon başlatmayı planlıyor: Carruthers Jeokorona Gözlemevi ve Yıldızlararası Haritalama ile İvmeleme Uydusu.
Bu bulguların, ‘uzaydaki hava olaylarının uzay araçlarını ve astronotların güvenliğini nasıl etkileyebileceğini öngörmek amacıyla kullanılacağı’ bildirildi. Bu araştırmalar aynı zamanda, insanları 50 yılı aşkın bir sürenin ardından yeniden Ay’a götürmeyi hedefleyen Artemis programının hazırlıklarına da katkı sağlayacak.