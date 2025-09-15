https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/12-dev-adam-turkiyeye-dondu-alperen-sengunden-buralara-geri-gelecegiz-mesaji-1099378532.html
12 Dev Adam Türkiye'ye döndü: Alperen Şengün'den 'buralara geri geleceğiz' mesajı
12 Dev Adam Türkiye'ye döndü: Alperen Şengün'den 'buralara geri geleceğiz' mesajı
Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 kaybedip ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'a döndü. 12 Dev Adam'ı havalimanında çok sayıda vatandaş karşıladı.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu.

12 Dev Adam Türkiye'ye döndü

12 Dev Adam, bugün Türkiye'ye döndü. Çok sayıda vatandaş, basketbol takımını karşılamak için İstanbul Havalimanı'na gitti.

Ergin Ataman: Türk milletine teşekkür ediyoruz

Havalimanında konuşma yapan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman "Şampiyona boyunca bizleri bağrına basan tüm Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonluğu getirmeyi çok istiyorduk. Türk halkına, gençlere basketbolu yeniden sevdirdiği için oyuncularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Alperen Şengün: Sözümüzü tutacağız

Alperen Şengün ise "Buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Biz daha genç bir takımız, size sözümüzü tutacağız. O kupayla birlikte geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

İkinci gümüş madalya

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı.

Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.
Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 kaybedip ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'a döndü. 12 Dev Adam'ı havalimanında çok sayıda vatandaş karşıladı.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu.
12 Dev Adam Türkiye'ye döndü
12 Dev Adam, bugün Türkiye'ye döndü. Çok sayıda vatandaş, basketbol takımını karşılamak için İstanbul Havalimanı'na gitti.
Ergin Ataman: Türk milletine teşekkür ediyoruz
Havalimanında konuşma yapan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman "Şampiyona boyunca bizleri bağrına basan tüm Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonluğu getirmeyi çok istiyorduk. Türk halkına, gençlere basketbolu yeniden sevdirdiği için oyuncularımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Alperen Şengün: Sözümüzü tutacağız
Alperen Şengün ise "Buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu geri döndü. Biz daha genç bir takımız, size sözümüzü tutacağız. O kupayla birlikte geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı.
Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.
Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.