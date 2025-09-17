https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/gerasimov-rus-birlikleri-ozel-askeri-harekat-bolgesinin-her-yonunde-ilerliyor-1099453154.html
Gerasimov: Rus birlikleri özel askeri harekat bölgesinin her yönünde ilerliyor
Gerasimov: Rus birlikleri özel askeri harekat bölgesinin her yönünde ilerliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus birliklerinin özel askeri harekat bölgesinin her yönünde ilerlediğini belirtti. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T22:50+0300
2025-09-17T22:50+0300
2025-09-17T22:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
valeriy gerasimov
rusya genelkurmay başkanlığı
krasnoarmeysk
ukrayna
kupyansk
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093822244_0:0:1881:1059_1920x0_80_0_0_69153e46a9e4255c376beecb81441d97.jpg
Merkez Askeri Grubu'nun Krasnoarmeysk yönündeki muharebe görevlerini denetleyen Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, en şiddetli çatışmaların Ukrayna ordusunun Rus birliklerinin ilerleyişini durdurmaya ve inisiyatifi ele geçirmeye çalıştığı Krasnoarmeysk bölgesinde yaşandığını söyledi.Gerasimov, “Özel harekat bölgesindeki birliklerimiz neredeyse her yöne doğru ilerliyor. En şiddetli çatışmalar, düşmanın Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişini her ne pahasına olursa olsun durdurmaya ve inisiyatifi ele geçirmeye çalıştığı Krasnoarmeysk bölgesinde yaşandı" dedi.Gerasimov’un açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:Gerasimov ayrıca, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşılmasında deniz piyadelerinin rolüne özellikle dikkat çekerek, denizcilere verilen tüm görevlerin bundan sonra da başarıyla tamamlanacağından emin olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/rusya-savunma-bakanligi-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-bin-500den-fazla-militan-etkisiz-hale-1099434372.html
krasnoarmeysk
ukrayna
kupyansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093822244_224:0:1664:1080_1920x0_80_0_0_88025647717ba6fc38a19eab997c3525.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
valeriy gerasimov, rusya genelkurmay başkanlığı, krasnoarmeysk, ukrayna, kupyansk, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
valeriy gerasimov, rusya genelkurmay başkanlığı, krasnoarmeysk, ukrayna, kupyansk, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat
Gerasimov: Rus birlikleri özel askeri harekat bölgesinin her yönünde ilerliyor
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus birliklerinin özel askeri harekat bölgesinin her yönünde ilerlediğini belirtti.
Merkez Askeri Grubu'nun Krasnoarmeysk yönündeki muharebe görevlerini denetleyen Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, en şiddetli çatışmaların Ukrayna ordusunun Rus birliklerinin ilerleyişini durdurmaya ve inisiyatifi ele geçirmeye çalıştığı Krasnoarmeysk bölgesinde yaşandığını söyledi.
Gerasimov, “Özel harekat bölgesindeki birliklerimiz neredeyse her yöne doğru ilerliyor. En şiddetli çatışmalar, düşmanın Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişini her ne pahasına olursa olsun durdurmaya ve inisiyatifi ele geçirmeye çalıştığı Krasnoarmeysk bölgesinde yaşandı" dedi.
Gerasimov’un açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, muharebeye en hazır birliklerini Krasnoarmeysk bölgesine kaydırdı; bu durum Rus birliklerinin diğer yönlerde ilerlemesini kolaylaştırdı.
‘Batı Askeri Grubu’ birlikleri Kupyansk'ta bir saldırı geliştiriyor.
Rus birliklerinin Krasnıy Liman yönündeki ilerleyişi başarıyla devam ediyor, Kirovsk'un kurtarılması tamamlanmak üzere.
Salı günü Rus Silahlı Kuvvetleri Yampol yerleşimine girdi ve burada muharebe operasyonları yürütüyor; düşman Serebryanskoye ormanlarından tamamen çıkarıldı.
Güney Askeri Grubu'na bağlı taarruz birlikleri Seversk'e doğru ilerliyor.
Aleksandro-Kalinovskiy istikametinde Konstantinovka'nın hemen yakınında çatışmalar yaşanıyor ve Rus birlikleri Pleşçeyevka'ya girdi.
Kleban-Bık barajının güneyinde çevrelenen edilen düşmanın imhası sürüyor.
Doğu Askeri Grubu Dnipropetrovsk ve Zaporojye bölgelerinde bir saldırı geliştiriyor.
Gerasimov ayrıca, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşılmasında deniz piyadelerinin rolüne özellikle dikkat çekerek, denizcilere verilen tüm görevlerin bundan sonra da başarıyla tamamlanacağından emin olduğunu vurguladı.