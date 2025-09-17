Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Merkez Askeri Grubu'nun Krasnoarmeysk yönündeki muharebe görevlerini denetleyen Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, en şiddetli çatışmaların Ukrayna ordusunun Rus birliklerinin ilerleyişini durdurmaya ve inisiyatifi ele geçirmeye çalıştığı Krasnoarmeysk bölgesinde yaşandığını söyledi.Gerasimov, “Özel harekat bölgesindeki birliklerimiz neredeyse her yöne doğru ilerliyor. En şiddetli çatışmalar, düşmanın Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişini her ne pahasına olursa olsun durdurmaya ve inisiyatifi ele geçirmeye çalıştığı Krasnoarmeysk bölgesinde yaşandı" dedi.Gerasimov’un açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:Gerasimov ayrıca, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşılmasında deniz piyadelerinin rolüne özellikle dikkat çekerek, denizcilere verilen tüm görevlerin bundan sonra da başarıyla tamamlanacağından emin olduğunu vurguladı.
