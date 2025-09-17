https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/gerasimov-rus-birlikleri-ozel-askeri-harekat-bolgesinin-her-yonunde-ilerliyor-1099453154.html

Gerasimov: Rus birlikleri özel askeri harekat bölgesinin her yönünde ilerliyor

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus birliklerinin özel askeri harekat bölgesinin her yönünde ilerlediğini belirtti. 17.09.2025

Merkez Askeri Grubu'nun Krasnoarmeysk yönündeki muharebe görevlerini denetleyen Gerasimov, burada yaptığı açıklamada, en şiddetli çatışmaların Ukrayna ordusunun Rus birliklerinin ilerleyişini durdurmaya ve inisiyatifi ele geçirmeye çalıştığı Krasnoarmeysk bölgesinde yaşandığını söyledi.Gerasimov, “Özel harekat bölgesindeki birliklerimiz neredeyse her yöne doğru ilerliyor. En şiddetli çatışmalar, düşmanın Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ilerleyişini her ne pahasına olursa olsun durdurmaya ve inisiyatifi ele geçirmeye çalıştığı Krasnoarmeysk bölgesinde yaşandı" dedi.Gerasimov’un açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle:Gerasimov ayrıca, özel askeri harekatın hedeflerine ulaşılmasında deniz piyadelerinin rolüne özellikle dikkat çekerek, denizcilere verilen tüm görevlerin bundan sonra da başarıyla tamamlanacağından emin olduğunu vurguladı.

