Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, hangi kanalda?

08:33 17.09.2025
© AA / Oğuz YeterFenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
© AA / Oğuz Yeter
Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda Alanyaspor’u ağırlıyor. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada sarı-lacivertliler galibiyet serisini sürdürmek isterken, Alanyaspor son haftalardaki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.
Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek için sahada olacak.
Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak. 4. hakem ise Burak Olcan olacak.

Alanyaspor’un son durumu

Sezona Rizespor ile golsüz beraberlikle başlayan Alanyaspor, ikinci haftada Eyüpspor’a deplasmanda 2-1 yenildi. Ancak son iki haftada çıkışa geçti:
Beşiktaş’ı sahasında 2-0 mağlup etti.
Konyaspor deplasmanında 2-1 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En Nesyri
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe – Alanyaspor maçı 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Chobani Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
