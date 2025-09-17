https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fenerbahce---alanyaspor-erteleme-maci-ne-zaman-hangi-kanalda--1099426149.html

Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşıyor. Maç saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. İşte tüm detayları…

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek için sahada olacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak. 4. hakem ise Burak Olcan olacak. Alanyaspor’un son durumuSezona Rizespor ile golsüz beraberlikle başlayan Alanyaspor, ikinci haftada Eyüpspor’a deplasmanda 2-1 yenildi. Ancak son iki haftada çıkışa geçti:Muhtemel 11’lerFenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En NesyriAlanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang, OgunduMaç saat kaçta, hangi kanalda?Fenerbahçe – Alanyaspor maçı 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Chobani Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

