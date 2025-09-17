https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fenerbahce---alanyaspor-erteleme-maci-ne-zaman-hangi-kanalda--1099426149.html
Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşıyor. Maç saat 20.00’de Chobani Stadyumu’nda başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. İşte tüm detayları…
2025-09-17T08:33+0300
2025-09-17T08:33+0300
2025-09-17T08:33+0300
spor
alanyaspor
fenerbahçe
cihan aydın
oğuz aydın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099309182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f959434397fbb8303eede0c1a2194678.jpg
Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek için sahada olacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak. 4. hakem ise Burak Olcan olacak. Alanyaspor’un son durumuSezona Rizespor ile golsüz beraberlikle başlayan Alanyaspor, ikinci haftada Eyüpspor’a deplasmanda 2-1 yenildi. Ancak son iki haftada çıkışa geçti:Muhtemel 11’lerFenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En NesyriAlanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang, OgunduMaç saat kaçta, hangi kanalda?Fenerbahçe – Alanyaspor maçı 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Chobani Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/uefa-sampiyonlar-ligi-basladi-kenan-yildiz-damgasini-vurdu-gecenin-sonuclari-1099424676.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099309182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d30ab4a3225d9d8dcae2cc66f1e873ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe alanyaspor erteleme maçı, fenerbahçe maçı saat kaçta, fenerbahçe alanyaspor hangi kanalda, süper lig erteleme maçı, fenerbahçe muhtemel 11, alanyaspor muhtemel 11, bein sports canlı yayın, fenerbahçe alanyaspor canlı
fenerbahçe alanyaspor erteleme maçı, fenerbahçe maçı saat kaçta, fenerbahçe alanyaspor hangi kanalda, süper lig erteleme maçı, fenerbahçe muhtemel 11, alanyaspor muhtemel 11, bein sports canlı yayın, fenerbahçe alanyaspor canlı
Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda Alanyaspor’u ağırlıyor. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada sarı-lacivertliler galibiyet serisini sürdürmek isterken, Alanyaspor son haftalardaki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.
Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmek için sahada olacak.
Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Bilal Gölen yapacak. 4. hakem ise Burak Olcan olacak.
Sezona Rizespor ile golsüz beraberlikle başlayan Alanyaspor, ikinci haftada Eyüpspor’a deplasmanda 2-1 yenildi. Ancak son iki haftada çıkışa geçti:
Beşiktaş’ı sahasında 2-0 mağlup etti.
Konyaspor deplasmanında 2-1 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Talisca, Oğuz Aydın, En Nesyri
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang, Ogundu
Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe – Alanyaspor maçı 20.00’de başlayacak. Karşılaşma Chobani Stadyumu’nda oynanacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.