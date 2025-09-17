https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fatih-terimin-fenerbahce-niye-sampiyon-olamiyor-sorusuna-yaniti-sosyal-medyada-gundem-oldu-1099442445.html
Fatih Terim'in 'Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor' sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Teknik direktör Fatih Terim'in katıldığı bir programda kendisine yöneltilen 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusunu yanıtladı. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in katıldığı bir programda 'Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor' sorusunu yanıtladı. Terim'in, "Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Ne kadar toplansanız, hepimizin gelir başına. 30-40 sene olmayan var Avrupa’da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi engeller" yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray'ın ve Türk Milli Takımı'nın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' isimli programına konuk oldu. Terim'in, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak ve Fenerbahçe'yle ilgili söyledikleri ise çok konuşuldu.
Daha da iyi olacak diye düşünüyorum
Okan Buruk'u başarılı bulduğunu söyleyen Terim, "Daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler, birikimler onu daha da ileri götürebilir. Ben geldiğimde Okan, ayak kırığından sonra kendini toparlamaya çalışıyordu, ama onu kazandık. İtalya’ya giderken de Galatasaray’da devam ediyordu.” dedi. Eski öğrencisi Arda Turan'la ilgili de konuşan Terim, “Futbolcu olarak daha iyi olabilirdi. Ama son dönemi hatırlarsınız, Allah’tan Galatasaray camiası sahip çıktı. Hakkıydı, haklıydı aynı zamanda” dedi.
Fenerbahçe yanıtı gündem oldu
Taylan'ın "Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?" sorusuna da yanıt veren Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı;
“Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Ne kadar toplansanız, hepimizin gelir başına. 30-40 sene olmayan var Avrupa’da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi engeller."