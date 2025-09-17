Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fatih-terimin-fenerbahce-niye-sampiyon-olamiyor-sorusuna-yaniti-sosyal-medyada-gundem-oldu-1099442445.html
Fatih Terim'in 'Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor' sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Fatih Terim'in 'Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor' sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu
Sputnik Türkiye
Teknik direktör Fatih Terim'in katıldığı bir programda kendisine yöneltilen 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusunu yanıtladı. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T15:26+0300
2025-09-17T15:26+0300
spor
fatih terim
ahmet mümtaz taylan
fenerbahçe
galatasaray
okan buruk
türk milli takımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079074584_0:168:3000:1856_1920x0_80_0_0_f0448e6861c02b32153ecf70fb7ced6f.jpg
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in katıldığı bir programda 'Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor' sorusunu yanıtladı. Terim'in, "Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Ne kadar toplansanız, hepimizin gelir başına. 30-40 sene olmayan var Avrupa’da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi engeller" yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray'ın ve Türk Milli Takımı'nın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' isimli programına konuk oldu. Terim'in, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak ve Fenerbahçe'yle ilgili söyledikleri ise çok konuşuldu. Daha da iyi olacak diye düşünüyorumOkan Buruk'u başarılı bulduğunu söyleyen Terim, "Daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler, birikimler onu daha da ileri götürebilir. Ben geldiğimde Okan, ayak kırığından sonra kendini toparlamaya çalışıyordu, ama onu kazandık. İtalya’ya giderken de Galatasaray’da devam ediyordu.” dedi. Eski öğrencisi Arda Turan'la ilgili de konuşan Terim, “Futbolcu olarak daha iyi olabilirdi. Ama son dönemi hatırlarsınız, Allah’tan Galatasaray camiası sahip çıktı. Hakkıydı, haklıydı aynı zamanda” dedi.Fenerbahçe yanıtı gündem olduTaylan'ın "Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?" sorusuna da yanıt veren Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı;“Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Ne kadar toplansanız, hepimizin gelir başına. 30-40 sene olmayan var Avrupa’da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi engeller."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fenerbahce---alanyaspor-erteleme-maci-ne-zaman-hangi-kanalda--1099426149.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079074584_151:0:2850:2024_1920x0_80_0_0_562a96cbc5f4233f6a0dccdd24db484e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih terim, ahmet mümtaz taylan, fenerbahçe, galatasaray, okan buruk, türk milli takımı
fatih terim, ahmet mümtaz taylan, fenerbahçe, galatasaray, okan buruk, türk milli takımı

Fatih Terim'in 'Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor' sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu

15:26 17.09.2025
© AA / Panagiotis Moschandreou Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim
 Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© AA / Panagiotis Moschandreou
Abone ol
Teknik direktör Fatih Terim'in katıldığı bir programda kendisine yöneltilen 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusunu yanıtladı.
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in katıldığı bir programda 'Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor' sorusunu yanıtladı. Terim'in, "Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Ne kadar toplansanız, hepimizin gelir başına. 30-40 sene olmayan var Avrupa’da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi engeller" yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray'ın ve Türk Milli Takımı'nın unutulmaz teknik direktörlerinden Fatih Terim, Ahmet Mümtaz Taylan'ın 'Empati' isimli programına konuk oldu. Terim'in, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak ve Fenerbahçe'yle ilgili söyledikleri ise çok konuşuldu.

Daha da iyi olacak diye düşünüyorum

Okan Buruk'u başarılı bulduğunu söyleyen Terim, "Daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Tecrübeler, birikimler onu daha da ileri götürebilir. Ben geldiğimde Okan, ayak kırığından sonra kendini toparlamaya çalışıyordu, ama onu kazandık. İtalya’ya giderken de Galatasaray’da devam ediyordu.” dedi. Eski öğrencisi Arda Turan'la ilgili de konuşan Terim, “Futbolcu olarak daha iyi olabilirdi. Ama son dönemi hatırlarsınız, Allah’tan Galatasaray camiası sahip çıktı. Hakkıydı, haklıydı aynı zamanda” dedi.

Fenerbahçe yanıtı gündem oldu

Taylan'ın "Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor?" sorusuna da yanıt veren Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı;
“Bazen böyle yıllar olur. Bazen olmaz. Ne kadar toplansanız, hepimizin gelir başına. 30-40 sene olmayan var Avrupa’da. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Çünkü sağlıklı düşünmenizi engeller."
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
SPOR
Fenerbahçe - Alanyaspor erteleme maçı ne zaman, hangi kanalda?
08:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала