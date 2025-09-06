https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/rayic-bedellerde-36-kata-varan-artis-tespit-edildi-emlak-vergisi-duzenlemesinde-formuller-belli-1099154098.html

Rayiç bedellerde 36 kata varan artış tespit edildi: Emlak vergisi düzenlemesinde formüller belli oldu

Rayiç bedellerde 36 kata varan artış tespit edildi: Emlak vergisi düzenlemesinde formüller belli oldu

06.09.2025

Belediyelerin emlak vergisi için uygulamaya koymayı planladığı yüksek artışlar, siyasetin gündemine taşındı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti’nin yaptığı çalışmada bazı ilçelerde 36 kata varan rayiç bedel artışı tespit edildi. Parti yönetimi bu kararların vatandaşın hassasiyetleri gözetilmeden ve siyasi menfaat amacıyla alındığını belirtiyor.Çeşitli formüller masadaKonu hakkında AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Meclis grubu kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Masadaki seçenekler arasında:Takdir komisyonları nasıl çalışıyor?Mevcut uygulamaya göre, emlak vergileri dört yılda bir belediye temsilcilerinin de yer aldığı takdir komisyonları tarafından belirleniyor. Vergi ödemeleri ise her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde yapılıyor. Tahsil edilen vergiler belediyelerin gelir hanesine yazılıyor.Yeni rayiç bedeller için itiraz süresi 8 Eylül’de sona eriyor. Vatandaşlar, bu tarihe kadar düzenleme yapılmazsa mağduriyet yaşanabileceğinden endişeli. Ancak belirlenen ücretler 2025’ten itibaren geçerli olacağı için, bu yıl içinde çıkarılacak yasa veya düzenleme ile mağduriyetlerin önüne geçilmesi mümkün.Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında vatandaşın mağdur edilmemesi için talimat vermişti. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de, “Gerçek piyasa şartlarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

