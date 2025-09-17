Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu bunları bilmez, biliyorum Hitler özentisi tiplerin bu kuyruk acısı geçmeyecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/erdogan-mikrofon-ve-klavye-kabadayilarinin-kuru-tehditlerine-prim-vermeyiz-1099440605.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde Türkiye dış politikasına dair kritik mesajlar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, bölgesel gelişmelere değinerek, her sabah gözlerimizi yeni bir krize açtığımızı söyledi.Erdoğan konuşmasında Türk dış politikasına dair mesajlar verdi:'Mikrofon ve klavye kabadayılarının kuru tehditlerine prim vermeyiz''Terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir'Erdoğan'dan Netanyahu eleştirisi
14:56 17.09.2025 (güncellendi: 16:13 17.09.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde Türkiye dış politikasına dair kritik mesajlar verdi ve "400 yıl Kudüs-ü Şerif'e hizmetkarlık yapmanın şerefini yaşadık. Netanyahu bunları bilmez. Biliyorum Hitler özentisi tiplerin bu kuyruk acısı geçmeyecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, bölgesel gelişmelere değinerek, her sabah gözlerimizi yeni bir krize açtığımızı söyledi.
"Uluslararası siyaset giderek daha belirsiz ve öngörülmez bir hal alıyor. Gerektiğinde sesimizi yükseltiriz. Her sabah gözlerimizi yeni bir krize açıyoruz"
Erdoğan konuşmasında Türk dış politikasına dair mesajlar verdi:
Türkiye, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünyaya inanmakta ve böyle bir dünyanın mücadelesini vermektedir
'Mikrofon ve klavye kabadayılarının kuru tehditlerine prim vermeyiz'
Mikrofon ve klavye kabadayılarının kuru tehditlerine prim vermeyiz. Diplomasinin dili nezakettir. Bu demek değil ki hadsizlik karşısında geri adım atacağız, asla.
'Terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir'
Terör ve katliam bir akıl kilitlenmesidir, eninde sonunda kırılacaktır
Erdoğan'dan Netanyahu eleştirisi
Burada şunu ifade edeyim, asırlarca İslam'ın bayraktarlığını üstlendik. 400 yıl Kudüs-ü Şerif'e hizmetkarlık yapmanın şerefini yaşadık. Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Netanyahu bunları bilmez. Biliyorum Hitler özentisi tiplerin bu kuyruk acısı geçmeyecek.