Doktor oğlunun öldüresiye darp ettiği yatalak yaşlı kadından kötü haber geldi
Denizli'de şizofreni hastası oğlunun darp ettiği yatalak kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının darp edildiği anların görüntüleri ortaya çıkmıştı. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Denizli Pamukkale'de ağustos ayında meydana gelen olayda, şizofreni hastası olan Mehmet Gümüş, iki yıldır yatalak olan annesi Hafize Gönül Gümüş’ü öldüresiye darp etmişti. Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altına alınan yaşlı kadın, geçtiğimiz hafta sevk edildiği huzur evinde hayatını kaybetti. Annesini iki saat boyunca darp etmiştiOlay, yaşlı kadının bakıcısının eve gelmesiyle ortaya çıkarken, evdeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Hafize Gönül Gümüş'ün 37 yaşındaki oğlu Mehmet Gümüş tarafından dövüldüğünü belirlenmişti. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen Mehmet Gümüş'ün gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Annesini daha önceden de defalarca darp ettiği ileri sürülen Mehmet Gümüş'ün 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenilmişti. Gümüş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sevdiklerine veda ettiYeni Asır'ın haberin göre hastanedeki tedavisinin ardından 3 Eylül'de huzurevine sevk edilen yaşlı kadın dün sabah hayatını kaybetti.
