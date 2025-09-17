Türkiye
Bolsonaro'ya, erken evre cilt kanseri teşhisi konuldu
Bolsonaro'ya, erken evre cilt kanseri teşhisi konuldu
17.09.2025
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya erken evre cilt kanseri teşhisi konuldu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, darbe girişimi suçlamasıyla 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve ev hapsinde bulunan Bolsonaro, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle başkent Brezilya’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.Bolsonaro’nun doktorlarından Claudio Birolini, 70 yaşındaki Bolsonaro kalıcı anemi ve cilt kanserinin erken evresinin tespit edildiğini açıkladı. Birolini, Bolsonaro’nun bir günlük tedavi sonrası taburcu edildiğini ve sağlık durumunun yakından takip edileceğini belirtti.Evinde dinlenmeye devam eden Bolsonaro’ya şu aşamada ilaç tedavisi uygulandığını söyleyen Birolini, “Kansızlık ve böbrek fonksiyonlarındaki bozulma nedeniyle bir dizi test planlanıyor” dedi.Brezilya Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül’de verdiği kararla, Bolsonaro’yu 2022 seçimlerinin ardından demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi planladığı gerekçesiyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etmişti.
22:45 17.09.2025
© AP Photo / Eraldo PeresEski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun evine polis baskını
Darbe girişimi suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya erken evre cilt kanseri ve kalıcı anemi teşhisi konuldu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Bolsonaro’nun sağlık durumu yakından izleniyor.
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya erken evre cilt kanseri teşhisi konuldu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, darbe girişimi suçlamasıyla 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve ev hapsinde bulunan Bolsonaro, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle başkent Brezilya’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Bolsonaro’nun doktorlarından Claudio Birolini, 70 yaşındaki Bolsonaro kalıcı anemi ve cilt kanserinin erken evresinin tespit edildiğini açıkladı. Birolini, Bolsonaro’nun bir günlük tedavi sonrası taburcu edildiğini ve sağlık durumunun yakından takip edileceğini belirtti.
Evinde dinlenmeye devam eden Bolsonaro’ya şu aşamada ilaç tedavisi uygulandığını söyleyen Birolini, “Kansızlık ve böbrek fonksiyonlarındaki bozulma nedeniyle bir dizi test planlanıyor” dedi.
Brezilya Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül’de verdiği kararla, Bolsonaro’yu 2022 seçimlerinin ardından demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi planladığı gerekçesiyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etmişti.
