Belediye Meclisi toplantısı ertelendi, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Çerçioğlu'ndan tepki: 'Reddeden sizlersiniz'



Aydın Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı, karşılıklı tartışmalar dolayısıyla ertelendi.Başkan ve başkan vekili arasında tartışmaBüyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayı birinci toplantısının ikinci oturumu, Özlem Çerçioğlu başkanlığında belediye meclis salonunda başladı.Gündem maddelerinin ilgili komisyonlara gönderilmesi oylanırken Çerçioğlu ve CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel arasında tartışma çıktı.CHP reddettiCHP Grubu, Efeler ilçesindeki Yeni Dörtyol Kavşağı'nın yapımıyla ilgili kredi talebi, Şehir Hastanesinin bağlantı yolları, kırsal mahallelerin yollarının yapımı gibi bazı gündem maddelerine ret oyu verdi.Bunun üzerine Çerçioğlu, hizmet için burada olduklarını belirterek, "'Yeni Dörtyol'a köprülü kavşak yapacağız' diyoruz 'komisyonda görüşülmesin' diyorlar. Biz niçin buradayız, hizmet için buradayız. Reddeden sizlersiniz." ifadesini kullandı.Çerçioğlu, meclisin düzenini kimseye bozdurmayacaklarını, kendisi ve tüm meclisin hizmet etmek için görevde olduğunu söyledi.Toplantı ertelendiTartışmanın devam etmesi üzerine Çerçioğlu, bu şartlarda meclis toplantısı yapamayacağını belirterek, oturumu 14 Ekim Salı gününe erteledi.AK Parti Grup Sözcüsü Nuri Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'li meclis üyelerinin Aydın'a gelmesi gereken hizmetlere karşı çıktığını ifade etti.CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel de toplantı boyunca Çerçioğlu'nun kendisine söz vermediğini ifade etti.

