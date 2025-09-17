https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/bartholomeos-trumpa-turkiyeyi-sikayet-etti-turk-ortodoks-patrikhanesinden-tepki-geldi-truva-ati-1099442396.html
Bartholomeos, Trump'a Türkiye'yi şikayet etti, Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden tepki geldi: Truva atı gibi kullanılıyor
Bartholomeos, Trump'a Türkiye'yi şikayet etti, Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden tepki geldi: Truva atı gibi kullanılıyor
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme, Türkiye'deki dini yapılanma ve ekümeniklik... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te gerçekleştirdiği resmi görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda, Türkiye'deki Hristiyanların "zulüm" gördüğünü iddia etti. Bu gelişmeler üzerine Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden Selçuk Erenerol ile özel röportaj gerçekleştirdik.
Öncelikle Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ABD ziyaretini inceleyelim:
Bartholomeos, Trump'a Türkiye'yi şikayet etti
Bartholomeos, Trump ile görüşmesinin detaylarını açıklarken dikkat çeken ifadeler kullandı. Patrikhane'den yapılan açıklamada, görüşmede şu konuların ele alındığı belirtildi:
"Bizi ilgilendiren konuları, Ekümenik Patrikhane'yi, Türkiye'de kalan az sayıdaki Hristiyan'ı, onların karşılaştığı zorlukları, güçlükleri, zulümleri; ama aynı zamanda tüm bunlara rağmen hayatta kaldığımızı ve görevimizi yerine getirmeye devam ettiğimizi konuştuk"
Heybeliada'da Ruhban Okulu istedi
Görüşmede öne çıkan konulardan biri de Heybeliada Ruhban Okulu oldu. Bartholomeos, "Geçen yıldan bu yana, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle Heybeliada Ruhban Okulu meselesi üzerine Patrikhane ile Türk hükümeti arasında bir diyalog başladı" açıklamasında bulundu.
'Türkiye'de çok az kaldık'
Bartholomeos, Türkiye'deki Hristiyan nüfusuna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Biz Hristiyanlar, sadece biz Rum Ortodokslar değil, Türkiye'de yaşayan tüm Hristiyanlar olarak çok az kaldık. Türkiye nüfusu yaklaşık 84 milyon ve Hristiyanlar bunun belki yüzde 1'ini oluşturuyor. Okyanusta bir damlayız."
Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden sert tepki
Bu gelişmeler üzerine Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol ile özel röportaj gerçekleştirdik. Erenerol, Fener Rum Patrikhanesi'nin faaliyetlerine sert tepki gösterdi.
'Ekümeniklik yasal değil'
Erenerol, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 5603K sayılı ilamına atıfta bulunarak şunları söyledi:
"Fener Rum Kilisesi'nin Anayasamız, Lozan ve TCK uyarınca, yurt içinde ve yurt dışında hiçbir kilisenin iç işlerine karışma yetkisi ve Ekümenik patrik gibi bir sıfatı kullanması yasal değildir. Fener Rum Kilisesi, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yalnızca bir azınlık kilisesi olarak kalmasına müsaade edilmiş ve Fatih Kaymakamlığı'na bağlanmış bir kurumdur."
Lozan Anlaşması'na aykırı: Türkiye'nin egemenliğini ihlal ediyorlar
Lozan Anlaşması’na göre Fener Rum Patrikhanesi’nin yetki alanı yalnızca Türkiye’de yaşayan Rum Ortodoks vatandaşlarla sınırlıdır; yani patrik, Türk hukuk düzeni içinde bir dini liderdir ve uluslararası ya da ekümenik (evrensel) bir sıfatı yoktur. Ancak Patrikhane’nin kendisini 'Ekümenik Patrikhane' olarak tanımlaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini ihlal etmek anlamına geliyor.
Batılı devletler bu iddiayı, özellikle azınlık hakları ve dini özgürlükler üzerinden Türkiye’ye baskı aracı olarak kullanmakta, zaman zaman iç politikada ve dış ilişkilerde koz olarak öne çıkarıyor
'Fener Rum Kilisesi Megali İdea hayallerinden kopmadı'
"1821 Mora Katliamından beri, Fener Rum Kilisesi Megali İdea hayallerinden kopmamış, Kıbrıs meselesinde bile EOKA’ya desteğini vermiş bir kurumdur. Bu kurum, tamamen Türk hukukuna bağlı olmak zorundadır. “Yeni Roma ve Konstantinopol’un Ekümenik Patriği” ve benzeri sıfatlarla yaptığı her gezi ve açıklama suç unsuru oluşturmaktadır. Türk Devleti’nin burada yapması gereken, gayet açık şekilde yasalarda belli olan hükümleri uygulamaktır."
'Truva Atı' benzetmesi: Hristiyan dünyasında kullanışlı bir aparat olarak siyasetlerine hizmet ediyor
Erenerol, AB ve ABD'nin Fener Rum Kilisesi'ne verdiği desteğe ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı:
"AB ve ABD'nin, dini siyasete alet oyunların bir sonucu olarak Fener Rum Kilisesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bir Truva atı gibi kullanılmaktadır. Aynı Yeşil Kuşak Teorisi'ni kullandıkları gibi, Fener Rum Kilisesi de Hristiyan dünyasında kullanışlı bir aparat olarak siyasetlerine hizmet etmektedir."
Patrikhane, Vatikan mı olmak istiyor?
Ortodoks dünyasında, Vatikan’ın ve Katolik dünyasının aksine, ekümeniklik gibi tek başlı bir sistem bulunmamaktadır. Milli kiliseler, Ortodoks dünyasında esastır. Kilise yapılanması Katolik dünyasından farklıdır. Israr edilen bu ekümeniklik iddialarının dini bir karşılığı yoktur. Bu, sadece siyasi bir faaliyettir. Bu iddiaların sonu da Vatikan tipi bir yapılanmaya gitmektir. Ekümeniklik iddialarının tamamlanabilmesi için Fener Rum Kilisesi’nin özerkliğe ihtiyacı vardır. Bu da kendi temsiliyetini, kendi bayrağını ve kendi hukukunu uygulayabilme hakkını doğurur. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne başkaldırı girişimidir.
Ukrayna'yı Rus kiliselerinden ayırdılar: Zelenskiy Rum Patriği Bartholomeos’u ‘ekümenik’ ilan etti
Trum ile görüşmede Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne verilen bağımsızlık (otosefali) kararı da ele alınmıştı. Bartholomeos, "Yaklaşık altı yıl önce Ukrayna Kilisesi'ne otosefali verdik. Bunu defalarca bizden talep ettiler ve Moskova'dan bağımsız olmalarının hakları olduğuna ikna olduk" dedi.
Zelenskiy de paylaşımında Fener Rum Patrikhanesi’nin ‘Ekümenik Patrikhane’, Bartholomeos'un da ‘ekümenik patrik’ olduğunu söylemişti. Zelenskiy Daha önce de pek çok kez aynı ifadeyi kullanarak Türkiye'nin egemenliğini hedef almıştı.
Putin: Bartholomeos, bölgeyi kontrol altına almak ve bundan para kazanmak istiyor
Bu karar döneminde Rus Ortodoks Kilisesi'nden sert tepkiler gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna Kilisesi'ne otosefali verilmesi macerası, Washington tarafından başlatıldı" açıklamasında bulunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Bartholomeos'un motivasyonlarının "bölgeyi kontrol altına almak ve bundan para kazanmak" olduğunu iddia etmişti.
'Devlet i̇çinde devlet' uyarısı
Erenerol, Fener Rum Kilisesi'nin faaliyetlerinin Türkiye için tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu:
"Bu etki büyük tehlikelerin habercisidir. Devlet içinde devlet yapılanması kurulmaya çalışılmaktadır. Etnik bölücülerin ve siyasal dincilerin attığı bu adımlar, tamamen Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü hedef almaktadır."
'Yasadışı bir şekilde Ukrayna Kilisesi'ni Moskova Patrikliği'nden koparak Türkiye'yi taraf yapmaya çalışıyorlar'
Erenerol, Ukrayna otosefalisi kararının Türkiye'yi zor durumda bıraktığını savundu:
"Bu sonuçların da en acılarından bir tanesi, yasadışı bir şekilde Ukrayna Kilisesi'ni Moskova Patrikliği'nden koparak, Türkiye'yi iki müttefik devlet arasında çıkan bir savaşta adeta taraf yapmasıdır."