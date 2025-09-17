Bartholomeos, Trump'a Türkiye'yi şikayet etti, Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden tepki geldi: Truva atı gibi kullanılıyor

Lozan Anlaşması’na göre Fener Rum Patrikhanesi’nin yetki alanı yalnızca Türkiye’de yaşayan Rum Ortodoks vatandaşlarla sınırlıdır; yani patrik, Türk hukuk düzeni içinde bir dini liderdir ve uluslararası ya da ekümenik (evrensel) bir sıfatı yoktur. Ancak Patrikhane’nin kendisini 'Ekümenik Patrikhane' olarak tanımlaması, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini ihlal etmek anlamına geliyor.

Batılı devletler bu iddiayı, özellikle azınlık hakları ve dini özgürlükler üzerinden Türkiye’ye baskı aracı olarak kullanmakta, zaman zaman iç politikada ve dış ilişkilerde koz olarak öne çıkarıyor