Avrupa Birliği Komisyonu'ndan İsrail'e yaptırım hamlesi
2025-09-10T11:22+0300
2025-09-10T11:22+0300
2025-09-10T12:00+0300
2025
SON HABERLER
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan İsrail'e yaptırım hamlesi
11:22 10.09.2025 (güncellendi: 12:00 10.09.2025)
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail’e verilen ikili desteğin durdurulacağını, ortaklık anlaşmasının ticari bölümlerinin askıya alınacağını ve aşırılık yanlısı bakanlara yönelik yaptırımlar önerileceğini açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun İsrail'e ikili desteği durduracağını, ortaklık anlaşmasının ticari kısımları ve aşırılık yanlısı bakanlarla ilgili de yaptırım önereceğini duyurdu.
Von der Leyen Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında Gazze'deki duruma değindi.
Gazze'de yaşananların dünyanın vicdanını sarstığını vurgulayan von der Leyen, şöyle devam etti:
Yiyecek dilenirken öldürülen insanlar, cansız bebeklerini kucaklayan anneler. Bu görüntüler tam anlamıyla felaket. Bu yüzden çok açık bir mesajla başlamak istiyorum: İnsan eliyle yaratılan kıtlık asla bir savaş silahı olamaz. Çocuklar uğruna, insanlık uğruna bu durdurulmalı.
‘Filistin mali anlamda boğuluyor’
Von der Leyen, "Filistin Yönetimi'nin mali anlamda 'boğulmasını', işgal altındaki Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten kolayca ayıracak olan 'E1' yerleşim projesi planlarını, İsrail hükümetinin en aşırı görüşlü bakanlarının şiddeti kışkırtan eylem ve açıklamalarını gördük" ifadelerini kullandı.
Tüm bunları "iki devletli çözümü baltalamaya yönelik açık bir girişim" olarak niteleyen von der Leyen, birçok AB üyesi ülkenin kendi yaptırımlarını açıkladığına ve tedbirlerini aldığına değindi.
‘Çoğunluk elde edilemediği için engellendi’
Von der Leyen, Komisyonun Horizon Europe programına İsrail'in katılımını kısmen askıya alma önerisinin ise üye ülkeler nezdinde çoğunluk elde edilemediği için engellendiğini belirterek, şunları kaydetti:
Bunun üstesinden gelmeliyiz. Felç olmayı göze alamayız ve bu nedenle ileriye dönük bir yol çizmek için bir önlem paketi önereceğim. Öncelikle, Komisyon kendi başına yapabileceği her şeyi yapacak. İsrail'e verdiğimiz ikili desteği askıya alacağız. Aşırılıkçı bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırımlar önereceğiz. Ayrıca, Ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması'nın kısmen askıya alınmasını da önereceğiz.
‘Filistin bağışçı grubu’ kurulacak
AB Komisyonu Başkanı, "Gelecek ay, Gazze'nin yeniden inşası için özel bir araç da dahil olmak üzere bir 'Filistin bağışçı grubu' kuracağız. Bu, bölgesel ortaklarla uluslararası bir çaba olacak ve Fransa ve Suudi Arabistan tarafından düzenlenen New York konferansının ivmesini artıracak" diye konuştu.
Yiyecek ararken öldürülen insanlar. Kucağında cansız bebeklerini tutan anneler. Bu görüntüler kelimenin tam anlamıyla felaket. Çocukların hatırına, insanlığın hatırına. Bu artık sona ermeli.