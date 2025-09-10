Avrupa Birliği Komisyonu'ndan İsrail'e yaptırım hamlesi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250910/son-dakika-avrupa-birligi-israilli-ile-ticari-baglarin-kisitlanmasi-ve-bakanlara-yaptirim-icin-baskiyi-1099252251.html

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyonun İsrail'e ikili desteği durduracağını, ortaklık anlaşmasının ticari kısımları ve aşırılık yanlısı bakanlarla ilgili de yaptırım önereceğini duyurdu.Von der Leyen Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasında Gazze'deki duruma değindi.Gazze'de yaşananların dünyanın vicdanını sarstığını vurgulayan von der Leyen, şöyle devam etti:‘Filistin mali anlamda boğuluyor’Von der Leyen, "Filistin Yönetimi'nin mali anlamda 'boğulmasını', işgal altındaki Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten kolayca ayıracak olan 'E1' yerleşim projesi planlarını, İsrail hükümetinin en aşırı görüşlü bakanlarının şiddeti kışkırtan eylem ve açıklamalarını gördük" ifadelerini kullandı.Tüm bunları "iki devletli çözümü baltalamaya yönelik açık bir girişim" olarak niteleyen von der Leyen, birçok AB üyesi ülkenin kendi yaptırımlarını açıkladığına ve tedbirlerini aldığına değindi.‘Çoğunluk elde edilemediği için engellendi’Von der Leyen, Komisyonun Horizon Europe programına İsrail'in katılımını kısmen askıya alma önerisinin ise üye ülkeler nezdinde çoğunluk elde edilemediği için engellendiğini belirterek, şunları kaydetti:‘Filistin bağışçı grubu’ kurulacakAB Komisyonu Başkanı, "Gelecek ay, Gazze'nin yeniden inşası için özel bir araç da dahil olmak üzere bir 'Filistin bağışçı grubu' kuracağız. Bu, bölgesel ortaklarla uluslararası bir çaba olacak ve Fransa ve Suudi Arabistan tarafından düzenlenen New York konferansının ivmesini artıracak" diye konuştu.

