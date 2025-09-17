https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ambulansi-duymayanlar-icin-50-metredeki-tum-araclarin-radyo-yayini-kesilecek-yasama-yol-verin-1099431221.html

Ambulansı duymayanlar için 50 metredeki tüm araçların radyo yayını kesilecek: 'Yaşama yol verin' anonsları verilecek

Ambulansı duymayanlar için 50 metredeki tüm araçların radyo yayını kesilecek: 'Yaşama yol verin' anonsları verilecek

İstanbul'a özel, radyodan ambulans duyurusu yapılacak. Böylece ambulans sirenini gürültüden duymayan sürücülerin de duyması sağlanacak.Ambulanslara radyo frekans sistemi: 'Yaşama yol verin'İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli doktorlar tarafından, Ambulans sireninin yoğun trafik ya da gürültü nedeniyle duyulamadığı durumlarda sürücüleri doğrudan bilgilendirmek amacıyla, ileri düzey Radyo frekans modülü mühendislik teknikleriyle özel bir cihaz geliştirildi.Ambulanslara yerleştirilen cihaz, FM bandı üzerinden çalışarak 50 metre yakınındaki araçlardaki frekanslarda ikaz yayını yapacak ve araç içi radyolara aynı anda ulaşarak, Lütfen ambulansa yol verin, Lütfen yaklaşan ambulansa yol verin ve Lütfen fermuar sistemini uygulayarak yaşama yol verin anonsları iletecek.Siren kaynaklı telaşın azalması amaçlanıyorProjeyle, ambulanslara yol verilmesini teşvik etmek, sürücülere fermuar yöntemi ile doğru şekilde yol verme alışkanlığı kazandırmak, siren sesinden kaynaklı panik nedeniyle ikinci kazaların önüne geçmek ve hastaların yaşama şansını artırmak amaçlanıyor.Amaç ambulansı hızlandırmakYeni sistemle, ambulansların trafik ışıklarında ve yoğun kavşaklarda bekleme süresi azalacak, hastalara daha kısa sürede ulaşılacak, daha fazla yaşam kurtarılacak ve toplumda Ambulansa yol vermek bir tercih değil, bir yaşam meselesidir bilinci yerleşecek.'Bazen ambulansın geldiğini şoförlerimiz fark edemiyor'İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da ambulansların trafikteki araçları siren ve tepe lambasıyla uyardığını belirterek, "Trafikte ne kadar tepe lambasıyla, sirenle uyarı yaparsanız yapın, bazen ambulansın geldiğini şoförlerimiz fark edemiyor. İstanbul'da özel bir uygulamayı başlatıyoruz. Araçların radyo frekansına girerek, sürücüler müzik veya radyo dinlerken frekansta ambulansın geldiğini uyaran uyarılar yapacağız. Bu otoyollarda, köprülerde, tünellerde yapılan uyarıya benzeyen bir sistematik" diye konuştu.Pilot uygulama başladıPilot olarak başlatılan uygulamanın bütün İstanbul'a yaygınlaştırılacağını dile getiren Güner, "Bu uygulama Türkiye'de, dünyada da ilk. Bu bizim için bir göstergedir. Çünkü dünyanın sağlık başkenti İstanbul'dayız. İlk bizim yapmamız zaten gerekiyor" ifadelerini kullandı.

