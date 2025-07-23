https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/hakan-calhanoglu-transfer-kararini-resmen-acikladi-1098088911.html
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Sputnik Türkiye
Hakan Çalhanoğlu "Inter'in futbolcusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim." ifadelerini kullandı. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T14:30+0300
2025-07-23T14:30+0300
2025-07-23T14:40+0300
spor
hakan çalhanoğlu
i̇nter
inter
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Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu transfer iddialarıyla ilgili noktayı koydu. Milli futbolcu açıklamasında Inter'de devam etmek istediğini belirtti. Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:
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hakan çalhanoğlu, hakan çalhanoğlu inter, hakan çalhanoğlu fenerbahçe
hakan çalhanoğlu, hakan çalhanoğlu inter, hakan çalhanoğlu fenerbahçe
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
14:30 23.07.2025 (güncellendi: 14:40 23.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Hakan Çalhanoğlu "Inter'in futbolcusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu transfer iddialarıyla ilgili noktayı koydu. Milli futbolcu açıklamasında Inter'de devam etmek istediğini belirtti.
Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Baldırım iyi. Tatilim kolay geçmedi. Kulüple sürekli iletişim halindeydik, tüm hazırlıklarımı orada yaptım ve en iyi formumda geri döndüm. Geri döndüğüm için mutluyum, Inter'i özlemiştim ve şimdi hazırım."