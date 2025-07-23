https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/hakan-calhanoglu-transfer-kararini-resmen-acikladi-1098088911.html

Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı

Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı

Sputnik Türkiye

Hakan Çalhanoğlu "Inter'in futbolcusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim." ifadelerini kullandı. 23.07.2025, Sputnik Türkiye

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spor

hakan çalhanoğlu

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inter

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Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu transfer iddialarıyla ilgili noktayı koydu. Milli futbolcu açıklamasında Inter'de devam etmek istediğini belirtti. Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

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hakan çalhanoğlu, hakan çalhanoğlu inter, hakan çalhanoğlu fenerbahçe