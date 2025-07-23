Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/hakan-calhanoglu-transfer-kararini-resmen-acikladi-1098088911.html
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı
Sputnik Türkiye
Hakan Çalhanoğlu "Inter'in futbolcusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim." ifadelerini kullandı. 23.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-23T14:30+0300
2025-07-23T14:40+0300
spor
hakan çalhanoğlu
i̇nter
inter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094418406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_316a6b05fda55a07ac85bad3a7d7f413.jpg
Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu transfer iddialarıyla ilgili noktayı koydu. Milli futbolcu açıklamasında Inter'de devam etmek istediğini belirtti. Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094418406_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bb9a8650c565644392cab78d3d12606.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan çalhanoğlu, hakan çalhanoğlu inter, hakan çalhanoğlu fenerbahçe
hakan çalhanoğlu, hakan çalhanoğlu inter, hakan çalhanoğlu fenerbahçe

Hakan Çalhanoğlu transfer kararını resmen açıkladı

14:30 23.07.2025 (güncellendi: 14:40 23.07.2025)
© AP Photo / Luca BrunoHakan Çalhanoğlu
Hakan Çalhanoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Luca Bruno
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hakan Çalhanoğlu "Inter'in futbolcusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu transfer iddialarıyla ilgili noktayı koydu. Milli futbolcu açıklamasında Inter'de devam etmek istediğini belirtti.
Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Baldırım iyi. Tatilim kolay geçmedi. Kulüple sürekli iletişim halindeydik, tüm hazırlıklarımı orada yaptım ve en iyi formumda geri döndüm. Geri döndüğüm için mutluyum, Inter'i özlemiştim ve şimdi hazırım."

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала