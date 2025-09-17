Türkiye
Akaryakıt istasyonunda duran araç hareket etti, görevli aracı tutarak durdurmaya çalıştı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki istasyona yakıt almak için gelen sürücü, ödeme yapmak üzere araçtan indiği sırada yakıt doldurulan otomobil hareket etmeye başladı.Pompayı çıkarıp araca müdahale eden görevli, otomobili tutup çekerek durdurmaya çalıştı.Durumu fark eden sürücü araca binerek kontrolü sağladı ve otomobili yeniden istasyona yanaştırdı.O anlar güvenlik istasyonun kamerasınca kaydedildi.
bursa, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, güvenlik kamerası
Kendi kendine hareket etmeye başlayan aracı durdurmaya çalışan görevli
Bursa'da bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücüsüz araca benzin dolduğu sırada araç kendi kendine hareket etti. O sırada aracın yanında görevli otomobili çekerek tutmaya çalıştı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki istasyona yakıt almak için gelen sürücü, ödeme yapmak üzere araçtan indiği sırada yakıt doldurulan otomobil hareket etmeye başladı.
Pompayı çıkarıp araca müdahale eden görevli, otomobili tutup çekerek durdurmaya çalıştı.
Durumu fark eden sürücü araca binerek kontrolü sağladı ve otomobili yeniden istasyona yanaştırdı.
O anlar güvenlik istasyonun kamerasınca kaydedildi.
