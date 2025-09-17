https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/akaryakit-istasyonunda-duran-arac-hareket-etti-gorevli-araci-tutarak-durdurmaya-calisti-1099421796.html

Akaryakıt istasyonunda duran araç hareket etti, görevli aracı tutarak durdurmaya çalıştı

Akaryakıt istasyonunda duran araç hareket etti, görevli aracı tutarak durdurmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücüsüz araca benzin dolduğu sırada araç kendi kendine hareket etti. O sırada... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T01:22+0300

2025-09-17T01:22+0300

2025-09-17T01:22+0300

yaşam

bursa

akaryakıt

akaryakıt istasyonu

güvenlik kamerası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099421995_0:92:1112:718_1920x0_80_0_0_bc217173f1d7ca323909a1a184af173c.jpg

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki istasyona yakıt almak için gelen sürücü, ödeme yapmak üzere araçtan indiği sırada yakıt doldurulan otomobil hareket etmeye başladı.Pompayı çıkarıp araca müdahale eden görevli, otomobili tutup çekerek durdurmaya çalıştı.Durumu fark eden sürücü araca binerek kontrolü sağladı ve otomobili yeniden istasyona yanaştırdı.O anlar güvenlik istasyonun kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/4-milyon-dolar-dolandirdi-altin-golf-arabasi-aldi-1099421505.html

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, güvenlik kamerası