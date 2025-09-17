https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/akaryakit-istasyonunda-duran-arac-hareket-etti-gorevli-araci-tutarak-durdurmaya-calisti-1099421796.html
Akaryakıt istasyonunda duran araç hareket etti, görevli aracı tutarak durdurmaya çalıştı
Akaryakıt istasyonunda duran araç hareket etti, görevli aracı tutarak durdurmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücüsüz araca benzin dolduğu sırada araç kendi kendine hareket etti. O sırada... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T01:22+0300
2025-09-17T01:22+0300
2025-09-17T01:22+0300
yaşam
bursa
akaryakıt
akaryakıt istasyonu
güvenlik kamerası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099421995_0:92:1112:718_1920x0_80_0_0_bc217173f1d7ca323909a1a184af173c.jpg
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki istasyona yakıt almak için gelen sürücü, ödeme yapmak üzere araçtan indiği sırada yakıt doldurulan otomobil hareket etmeye başladı.Pompayı çıkarıp araca müdahale eden görevli, otomobili tutup çekerek durdurmaya çalıştı.Durumu fark eden sürücü araca binerek kontrolü sağladı ve otomobili yeniden istasyona yanaştırdı.O anlar güvenlik istasyonun kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/4-milyon-dolar-dolandirdi-altin-golf-arabasi-aldi-1099421505.html
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099421995_155:0:1112:718_1920x0_80_0_0_4b422c55bdb2892249b2ade6df51a831.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, güvenlik kamerası
bursa, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, güvenlik kamerası
Akaryakıt istasyonunda duran araç hareket etti, görevli aracı tutarak durdurmaya çalıştı
Bursa'da bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücüsüz araca benzin dolduğu sırada araç kendi kendine hareket etti. O sırada aracın yanında görevli otomobili çekerek tutmaya çalıştı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki istasyona yakıt almak için gelen sürücü, ödeme yapmak üzere araçtan indiği sırada yakıt doldurulan otomobil hareket etmeye başladı.
Pompayı çıkarıp araca müdahale eden görevli, otomobili tutup çekerek durdurmaya çalıştı.
Durumu fark eden sürücü araca binerek kontrolü sağladı ve otomobili yeniden istasyona yanaştırdı.
O anlar güvenlik istasyonun kamerasınca kaydedildi.