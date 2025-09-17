https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/abd-karsi-casusluk-sisteminde-degisiklige-gidiyor-yeni-merkez-kurulacak-1099450249.html

ABD, karşı casusluk sisteminde değişikliğe gidiyor: Yeni merkez kurulacak

ABD, karşı casusluk sisteminde değişikliğe gidiyor: Yeni merkez kurulacak

Temsilciler Meclisi'ne sunulan yeni tasarının detayları haberimizde

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Rick Crawford, Amerikan basınına yaptığı açıklamada “Karşı-casusluk yapımız uyumlu çalışmıyor, proaktif adımlar yerine kanıt peşinde koşuyoruz” dedi.Komiteden geçen ve Meclis oylamasını bekleyen tasarıya ‘SECURE Yasası’ adı veriliyor. Yasa kapsamında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bünyesinde ‘Ulusal Karşı-Casusluk Merkezi’ kurulması hedefleniyor. Yeni merkez, yalnızca koordinasyon değil, aynı zamanda operasyon yürütme yetkisine de sahip olacak.‘CIA keskinliğini kaybetti’Eski CIA görevlisi Sam Faddis, reform yasasının faydalı olacağını, eğer ABD istihbarat kurumları iç istihbarata daha kararlı yaklaşırsa başarılı olunabileceğini belirtirken ‘Ama esas soru şu: Bunu kim yapacak? Bu operasyonları kim yönetecek?’ dedi ve ekledi:Eski ulusal karşı istihbarat direktörü Michele Van Cleave ise, ‘ABD karşı istihbarat servislerinin şu anda ABD’de bulunan ya da ülkeyi transit geçen en yüksek öncelikli yabancı istihbarat personelinin yüzde 10’undan daha azını gözetim altında tutabildiğini’ söyledi.

