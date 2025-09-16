https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/avrupa-komisyonu-israil-ihracatinin-bir-kismina-uygulanan-gumruk-muafiyetini-kaldirmayi-onerdi-1099417698.html
Avrupa Komisyonu, İsrail ihracatının bir kısmına uygulanan gümrük muafiyetini kaldırmayı önerdi
Avrupa Komisyonu, İsrail’in AB’ye ihracatının yüzde 37’sine uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılmasını teklif etti. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T19:01+0300
2025-09-16T19:01+0300
2025-09-16T18:58+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/13/1058886358_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9e37fa5f56c2628be15c3b00ab8130e7.jpg
Avrupa Komisyonu, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamında İsrail’in AB’ye ihraç ettiği malların yüzde 37’sine tanınan gümrük muafiyetinin kaldırılmasını önerdi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Euronews’e verdiği demeçte, “İsrail’e karşı önerdiğimiz önlemlerden biri, Ortaklık Anlaşması’nın ticaret kısmının askıya alınmasıdır. 2024 yılında İsrail ile ticaret hacmimiz 42.6 milyar euroyu buldu. Bu önemli bir miktar. Bu ticaretin yüzde 37’si özel ayrıcalıklı rejimden faydalanıyor. Bu adım, İsrail için kesinlikle pahalıya mal olacaktır” dedi.Daha önce Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, Komisyon’un çarşamba günü Başkan Ursula von der Leyen tarafından önerilen ve bazı ticaret anlaşmalarının askıya alınmasını içeren İsrail’e yönelik önlem paketini onaylayacağını belirtmişti.
i̇srail
