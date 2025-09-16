Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/avrupa-komisyonu-israil-ihracatinin-bir-kismina-uygulanan-gumruk-muafiyetini-kaldirmayi-onerdi-1099417698.html
Avrupa Komisyonu, İsrail ihracatının bir kısmına uygulanan gümrük muafiyetini kaldırmayı önerdi
Avrupa Komisyonu, İsrail ihracatının bir kısmına uygulanan gümrük muafiyetini kaldırmayı önerdi
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu, İsrail’in AB’ye ihracatının yüzde 37’sine uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılmasını teklif etti. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T19:01+0300
2025-09-16T18:58+0300
i̇srail- filistin çatışması
avrupa komisyonu
ab
i̇srail
kaja kallas
avrupa
ursula von der leyen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/13/1058886358_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9e37fa5f56c2628be15c3b00ab8130e7.jpg
Avrupa Komisyonu, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamında İsrail’in AB’ye ihraç ettiği malların yüzde 37’sine tanınan gümrük muafiyetinin kaldırılmasını önerdi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Euronews’e verdiği demeçte, “İsrail’e karşı önerdiğimiz önlemlerden biri, Ortaklık Anlaşması’nın ticaret kısmının askıya alınmasıdır. 2024 yılında İsrail ile ticaret hacmimiz 42.6 milyar euroyu buldu. Bu önemli bir miktar. Bu ticaretin yüzde 37’si özel ayrıcalıklı rejimden faydalanıyor. Bu adım, İsrail için kesinlikle pahalıya mal olacaktır” dedi.Daha önce Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, Komisyon’un çarşamba günü Başkan Ursula von der Leyen tarafından önerilen ve bazı ticaret anlaşmalarının askıya alınmasını içeren İsrail’e yönelik önlem paketini onaylayacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/hamas-uluslararasi-toplumu-gazzedeki-savasi-ve-ablukayi-sonlandirmaya-cagirdi-1099415262.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/13/1058886358_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a922dbd016b70b5a45a793e9ab33e836.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa komisyonu, ab, i̇srail, kaja kallas, avrupa, ursula von der leyen
avrupa komisyonu, ab, i̇srail, kaja kallas, avrupa, ursula von der leyen

Avrupa Komisyonu, İsrail ihracatının bir kısmına uygulanan gümrük muafiyetini kaldırmayı önerdi

19:01 16.09.2025
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Abone ol
Avrupa Komisyonu, İsrail’in AB’ye ihracatının yüzde 37’sine uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılmasını teklif etti.
Avrupa Komisyonu, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamında İsrail’in AB’ye ihraç ettiği malların yüzde 37’sine tanınan gümrük muafiyetinin kaldırılmasını önerdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Euronews’e verdiği demeçte, “İsrail’e karşı önerdiğimiz önlemlerden biri, Ortaklık Anlaşması’nın ticaret kısmının askıya alınmasıdır. 2024 yılında İsrail ile ticaret hacmimiz 42.6 milyar euroyu buldu. Bu önemli bir miktar. Bu ticaretin yüzde 37’si özel ayrıcalıklı rejimden faydalanıyor. Bu adım, İsrail için kesinlikle pahalıya mal olacaktır” dedi.
Daha önce Avrupa Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, Komisyon’un çarşamba günü Başkan Ursula von der Leyen tarafından önerilen ve bazı ticaret anlaşmalarının askıya alınmasını içeren İsrail’e yönelik önlem paketini onaylayacağını belirtmişti.
Hamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
İsrail- Filistin çatışması
Hamas, uluslararası toplumu Gazze’deki savaşı ve ablukayı sonlandırmaya çağırdı
17:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала