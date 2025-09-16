ABD, TikTok yasağı başlangıcını erteledi
© AP Photo / Ted ShaffreyFILE - A man carries a Free TikTok sign in front of the courthouse where the hush-money trial of Donald Trump got underway April 15, 2024, in New York. The House has passed legislation Saturday, April 20, to ban TikTok in the U.S. if its China-based owner doesn't sell its stake, sending it to the Senate as part of a larger package of bills that would send aid to Ukraine and Israel. House Republicans' decision to add the TikTok bill to the foreign aid package fast-tracked the legislation after it had stalled in the Senate. The aid bill is a priority for President Joe Biden that has broad congressional support. (AP Photo/Ted Shaffrey, File)
© AP Photo / Ted Shaffrey
Abone ol
ABD, ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle TikTok'a yönelik yasağı 16 Aralık 2025’e kadar erteledi. Beyaz Saray, sürecin yürütme emirleriyle uzatıldığını duyurdu.
Beyaz Saray, ABD'de TikTok'un yasaklanmasına yönelik uygulamanın 16 Aralık 2025'e kadar ertelendiğini açıkladı.
Salı günü yapılan yazılı açıklamada, TikTok'a ilişkin daha önce alınan yürütme emirlerinin süresinin uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, "20 Ocak 2025 tarihli 14166 sayılı Yürütme Emri'nin (TikTok'a Yabancı Düşman Kontrollü Uygulamalardan Amerikalılar'ı Koruma Yasası'nın Uygulanması) 2(a) bölümünde belirtilen uygulama gecikmesi, 4 Nisan 2025 tarihli 14258 sayılı Yürütme Emri ve 19 Haziran 2025 tarihli 14310 sayılı Yürütme Emri ile uzatıldığı üzere, 16 Aralık 2025'e kadar daha da uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
ABD yönetimi, Çin merkezli ByteDance şirketine ait TikTok'un Amerikan vatandaşlarının verilerini tehdit edebileceği gerekçesiyle uygulamayı yasaklama sürecine ilişkin adımlar atmıştı. Şirketin, ABD’de faaliyetlerini sürdürebilmesi için Amerikan bir şirkete satılması gerektiği belirtilmişti.
TikTok ise kullanıcı verilerinin güvenliğini sağladığını ve herhangi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadığını savunuyor.