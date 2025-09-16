https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/abd-tiktok-yasagi-baslangicini-erteledi-1099420533.html

ABD, TikTok yasağı başlangıcını erteledi

ABD, ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle TikTok'a yönelik yasağı 16 Aralık 2025’e kadar erteledi. Beyaz Saray, sürecin yürütme emirleriyle uzatıldığını... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Beyaz Saray, ABD'de TikTok'un yasaklanmasına yönelik uygulamanın 16 Aralık 2025'e kadar ertelendiğini açıkladı.Salı günü yapılan yazılı açıklamada, TikTok'a ilişkin daha önce alınan yürütme emirlerinin süresinin uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, "20 Ocak 2025 tarihli 14166 sayılı Yürütme Emri'nin (TikTok'a Yabancı Düşman Kontrollü Uygulamalardan Amerikalılar'ı Koruma Yasası'nın Uygulanması) 2(a) bölümünde belirtilen uygulama gecikmesi, 4 Nisan 2025 tarihli 14258 sayılı Yürütme Emri ve 19 Haziran 2025 tarihli 14310 sayılı Yürütme Emri ile uzatıldığı üzere, 16 Aralık 2025'e kadar daha da uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.ABD yönetimi, Çin merkezli ByteDance şirketine ait TikTok'un Amerikan vatandaşlarının verilerini tehdit edebileceği gerekçesiyle uygulamayı yasaklama sürecine ilişkin adımlar atmıştı. Şirketin, ABD’de faaliyetlerini sürdürebilmesi için Amerikan bir şirkete satılması gerektiği belirtilmişti.TikTok ise kullanıcı verilerinin güvenliğini sağladığını ve herhangi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturmadığını savunuyor.

