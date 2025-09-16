https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/zapad-2025-tatbikati-kapsaminda-oresnik-fuze-sisteminin-konuslandirilmasi-tatbik-edildi-1099409206.html

Zapad-2025 tatbikatı kapsamında Oreşnik füze sisteminin konuşlandırılması tatbik edildi

Zapad-2025 tatbikatı kapsamında Oreşnik füze sisteminin konuşlandırılması tatbik edildi

Sputnik Türkiye

Moskova ve Minsk’in Zapad-2025 ortak tatbikatı kapsamında nükleer cephaneliğin kullanım senaryolarının yanı sıra Oreşnik orta menzilli balistik füze sisteminin... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T15:02+0300

2025-09-16T15:02+0300

2025-09-16T15:09+0300

dünya

belarus

rusya

zapad-2025 tatbikatı

belarus savunma bakanlığı

moskova

minsk

oreşnik

aleksandr lukaşenko

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099408730_0:46:1163:700_1920x0_80_0_0_4da93a3dfff0f4f918f41d80993c0819.png

Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Pavel Muraveyko, Rusya ve Belarus’un düzenlediği Zapad-2025 ortak tatbikatı kapsamında Oreşnik füze sistemlerinin konuşlandırılmasının tatbik edildiği bilgisini verdi.Belarus haber ajansı Belta’nın açıklamasına göre Muraveyko, “Belirlediğimiz tüm görevleri başarıyla yerine getirdik. Önemli faaliyetler arasında, stratejik olmayan nükleer silahların kullanımının planlanması ve incelenmesi, Oreşnik mobil füze sisteminin değerlendirilmesi ve konuşlandırılması yer aldı” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ağustos başlarında Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, Oreşnik füze sistemlerinin Rusya'da seri üretimine başlandığını, ilk sistemin orduya teslim edildiğini belirtti. Putin'e göre, sistemin Belarus’a teslimatı ise bu yıl içinde yapılacak, her iki ülkeden uzmanlar ise sistemin kurulumu için gerekli yerleri şimdiden belirledi.Belarus ve Rusya'nın ortak düzenlediği, 12 Eylül'de Belarus'ta başlayan Zapad-2025 stratejik tatbikatına 13 binden fazla asker katılıyor. Daha önce tamamen savunma odaklı olduğu bildirilen tatbikat bugün sona eriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/belarus-zapad-2025-tatbikatinda-nukleer-silahlarin-ve-oresnikin-kullanim-planlamasi-icra-edilecek-1098568158.html

belarus

rusya

moskova

minsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, rusya, zapad-2025 tatbikatı, belarus savunma bakanlığı, moskova, minsk, oreşnik , aleksandr lukaşenko, vladimir putin