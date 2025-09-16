https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/zapad-2025-tatbikati-kapsaminda-oresnik-fuze-sisteminin-konuslandirilmasi-tatbik-edildi-1099409206.html
Zapad-2025 tatbikatı kapsamında Oreşnik füze sisteminin konuşlandırılması tatbik edildi
16.09.2025
2025-09-16T15:02+0300
2025-09-16T15:02+0300
2025-09-16T15:09+0300
Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Pavel Muraveyko, Rusya ve Belarus’un düzenlediği Zapad-2025 ortak tatbikatı kapsamında Oreşnik füze sistemlerinin konuşlandırılmasının tatbik edildiği bilgisini verdi.Belarus haber ajansı Belta’nın açıklamasına göre Muraveyko, “Belirlediğimiz tüm görevleri başarıyla yerine getirdik. Önemli faaliyetler arasında, stratejik olmayan nükleer silahların kullanımının planlanması ve incelenmesi, Oreşnik mobil füze sisteminin değerlendirilmesi ve konuşlandırılması yer aldı” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ağustos başlarında Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, Oreşnik füze sistemlerinin Rusya'da seri üretimine başlandığını, ilk sistemin orduya teslim edildiğini belirtti. Putin'e göre, sistemin Belarus’a teslimatı ise bu yıl içinde yapılacak, her iki ülkeden uzmanlar ise sistemin kurulumu için gerekli yerleri şimdiden belirledi.Belarus ve Rusya'nın ortak düzenlediği, 12 Eylül'de Belarus'ta başlayan Zapad-2025 stratejik tatbikatına 13 binden fazla asker katılıyor. Daha önce tamamen savunma odaklı olduğu bildirilen tatbikat bugün sona eriyor.
15:02 16.09.2025 (güncellendi: 15:09 16.09.2025)
Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Pavel Muraveyko, Rusya ve Belarus’un düzenlediği Zapad-2025 ortak tatbikatı kapsamında Oreşnik füze sistemlerinin konuşlandırılmasının tatbik edildiği bilgisini verdi.
Belarus haber ajansı Belta’nın açıklamasına göre Muraveyko, “Belirlediğimiz tüm görevleri başarıyla yerine getirdik. Önemli faaliyetler arasında, stratejik olmayan nükleer silahların kullanımının planlanması ve incelenmesi, Oreşnik mobil füze sisteminin değerlendirilmesi ve konuşlandırılması yer aldı” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ağustos başlarında Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşmede, Oreşnik füze sistemlerinin Rusya'da seri üretimine başlandığını, ilk sistemin orduya teslim edildiğini belirtti. Putin'e göre, sistemin Belarus’a teslimatı ise bu yıl içinde yapılacak, her iki ülkeden uzmanlar ise sistemin kurulumu için gerekli yerleri şimdiden belirledi.
Belarus ve Rusya'nın ortak düzenlediği, 12 Eylül'de Belarus'ta başlayan Zapad-2025 stratejik tatbikatına 13 binden fazla asker katılıyor. Daha önce tamamen savunma odaklı olduğu bildirilen tatbikat bugün sona eriyor.