Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
Belarus: Zapad-2025 tatbikatında nükleer silahların ve Oreşnik’in kullanım planlaması icra edilecek
Belarus Savunma Bakanı Hrenin, eylülde Rus ve Belarus ordularının katılımıyla düzenlenecek olan Zapad-2025 askeri tatbikatında taktik nükleer silahların ve... 13.08.2025
14:41 13.08.2025
Belarus Savunma Bakanı Hrenin, eylülde Rus ve Belarus ordularının katılımıyla düzenlenecek olan Zapad-2025 askeri tatbikatında taktik nükleer silahların ve Oreşnik sisteminin kullanımına yönelik planlamanın icra edileceğini açıkladı.
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Rus ve Belarus ordularının katılımıyla 12-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Zapad-2025 askeri tatbikatında taktik nükleer silahların ve Oreşnik füze sisteminin kullanımına yönelik planlamanın icra edileceğini belirtti.
Belarus haber ajansı Belta’nın sözlerini alıntıladığı Hrenin, “Bu, bizim için stratejik caydırıcılığın önemli bir unsurudur. Devlet Başkanımızın talebi doğrultusunda her şeye hazırlıklı olmalıyız. Batı ve kuzey sınırlarımızdaki durumu görüyoruz, silahlanmayı ve askeri faaliyetleri sakin bir şekilde izlememiz mümkün değil. Açık ve barışçıl olduğumuzu gösteriyoruz, ancak barutu her zaman kuru tutmalıyız” ifadelerini kullandı.
Belarus ve Rusya'nın ortak katılım sağlayacağı Zapad-2025 stratejik tatbikatı, 13 binden fazla askerin katılımıyla Eylül ayı ortasında Belarus'ta gerçekleştirilecek.
