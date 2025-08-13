https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/belarus-zapad-2025-tatbikatinda-nukleer-silahlarin-ve-oresnikin-kullanim-planlamasi-icra-edilecek-1098568158.html

Belarus: Zapad-2025 tatbikatında nükleer silahların ve Oreşnik’in kullanım planlaması icra edilecek

Belarus: Zapad-2025 tatbikatında nükleer silahların ve Oreşnik’in kullanım planlaması icra edilecek

Sputnik Türkiye

Belarus Savunma Bakanı Hrenin, eylülde Rus ve Belarus ordularının katılımıyla düzenlenecek olan Zapad-2025 askeri tatbikatında taktik nükleer silahların ve... 13.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-13T14:41+0300

2025-08-13T14:41+0300

2025-08-13T14:41+0300

dünya

belarus

belarus savunma bakanlığı

viktor hrenin

rusya

rus ordusu

askeri tatbikat

ortak askeri tatbikat

oreşnik

nükleer silah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098568001_0:23:1270:737_1920x0_80_0_0_b8c9049f772c73630963ae1c64f7d30e.png

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Rus ve Belarus ordularının katılımıyla 12-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Zapad-2025 askeri tatbikatında taktik nükleer silahların ve Oreşnik füze sisteminin kullanımına yönelik planlamanın icra edileceğini belirtti.Belarus haber ajansı Belta’nın sözlerini alıntıladığı Hrenin, “Bu, bizim için stratejik caydırıcılığın önemli bir unsurudur. Devlet Başkanımızın talebi doğrultusunda her şeye hazırlıklı olmalıyız. Batı ve kuzey sınırlarımızdaki durumu görüyoruz, silahlanmayı ve askeri faaliyetleri sakin bir şekilde izlememiz mümkün değil. Açık ve barışçıl olduğumuzu gösteriyoruz, ancak barutu her zaman kuru tutmalıyız” ifadelerini kullandı.Belarus ve Rusya'nın ortak katılım sağlayacağı Zapad-2025 stratejik tatbikatı, 13 binden fazla askerin katılımıyla Eylül ayı ortasında Belarus'ta gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/putin-ve-lukasenko-telefonda-gorustu-terorle-mucadele-ve-zapad-2025-gorusuldu-1095209409.html

belarus

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, belarus savunma bakanlığı, viktor hrenin, rusya, rus ordusu, askeri tatbikat, ortak askeri tatbikat, oreşnik , nükleer silah