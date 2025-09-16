https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/yapay-zeka-10-meslegi-bitiriyor-gelecekte-hangi-isler-risk-altinda-1099403784.html
Yapay zeka 10 mesleği bitiriyor: Gelecekte hangi işler risk altında?
16.09.2025
Yapay zekanın yükselişi, iş dünyasında dengeleri değiştiriyor. Uzmanlara göre önümüzdeki 10 yıl içinde birçok meslek tarihe karışabilir. Yeni araştırmalar, özellikle pazarlama, tasarım ve içerik üretimi gibi alanların büyük tehdit altında olduğunu ortaya koydu. Tüm bu meslekler Sputnik Türkiye'nin derlemesinde.
Bir otomasyon yazılım firmasının uzmanları, 10 yıl içinde insanlara ihtiyaç duyulmayacak meslekleri sıraladı. Araştırmada, yapay zekanın ikame gücü, işlerin büyüme beklentisi ve kamuoyu ilgisi dikkate alındı. Çıkan tabloya göre, pazarlamadan tasarıma, müşteri deneyiminden reklama kadar birçok iş, yakın gelecekte yapay zekaya bırakılabilir.
İşte önümüzdeki 10 yıl içinde yok olma riski taşıyan meslekler:
Veri analizi, pazarlama ve iş hedeflerini bir araya getiren bu rol, kısmen korunacak olsa da yapay zekanın ilerlemesiyle ciddi risk altında.
Tasarım artık birkaç saniyede yapay zeka araçlarıyla üretilebiliyor. Bu yüzden mesleğin yüzde 59 oranında risk altında olduğu belirtiliyor.
Rakamlarla pazarlamaları anlatan bu pozisyon da otomasyon tehdidi altında. Risk oranı yaklaşık yüzde 48.
Arama motoru optimizasyonu algoritmalarla doğrudan yapay zekaya devredilebilecek alanlardan biri.
Şirketlerin reklam ve tanıtımda kullandığı bu yöntem giderek yapay zeka temelli sistemlere kayıyor.
Fragmanlardan kurumsal tanıtımlara kadar birçok video artık yapay zeka tarafından hazırlanabiliyor. Risk oranı yüzde 65.
7. Radyo promosyon müdürü
Radyonun etkisinin azalması ve yapay zeka tabanlı içerik üretiminin yükselmesiyle bu alan ciddi kayıp yaşayabilir.
8. Reklam satış temsilcisi
Reklam alanı satışı artık dijital algoritmalar ve otomatik sistemler üzerinden yapılabiliyor. Mesleğin büyüme oranı ise negatifte.
9. Müşteri deneyimi uzmanı
Şirketlerin müşteriyle iletişimini sağlayan bu rol, yapay zeka destekli sohbet botları ve otomatik sistemlerle değiştirilebilir.
En büyük tehlike altında olan mesleklerden biri. Yapay zeka, saniyeler içinde yüzlerce reklam metni, slogan veya kampanya içeriği üretebiliyor. Risk oranı yüzde 85.