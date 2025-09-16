https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/yapay-zeka-10-meslegi-bitiriyor-gelecekte-hangi-isler-risk-altinda-1099403784.html

Yapay zeka 10 mesleği bitiriyor: Gelecekte hangi işler risk altında?

16.09.2025

Bir otomasyon yazılım firmasının uzmanları, 10 yıl içinde insanlara ihtiyaç duyulmayacak meslekleri sıraladı. Araştırmada, yapay zekanın ikame gücü, işlerin büyüme beklentisi ve kamuoyu ilgisi dikkate alındı. Çıkan tabloya göre, pazarlamadan tasarıma, müşteri deneyiminden reklama kadar birçok iş, yakın gelecekte yapay zekaya bırakılabilir.İşte önümüzdeki 10 yıl içinde yok olma riski taşıyan meslekler: 1. Ürün pazarlama müdürü Veri analizi, pazarlama ve iş hedeflerini bir araya getiren bu rol, kısmen korunacak olsa da yapay zekanın ilerlemesiyle ciddi risk altında. 2. Grafik tasarımcı Tasarım artık birkaç saniyede yapay zeka araçlarıyla üretilebiliyor. Bu yüzden mesleğin yüzde 59 oranında risk altında olduğu belirtiliyor. 3. Pazarlama analisti Rakamlarla pazarlamaları anlatan bu pozisyon da otomasyon tehdidi altında. Risk oranı yaklaşık yüzde 48.4. SEO uzmanı Arama motoru optimizasyonu algoritmalarla doğrudan yapay zekaya devredilebilecek alanlardan biri. 5. BTL pazarlama uzmanı Şirketlerin reklam ve tanıtımda kullandığı bu yöntem giderek yapay zeka temelli sistemlere kayıyor. 6. Video i̇çerik editörü Fragmanlardan kurumsal tanıtımlara kadar birçok video artık yapay zeka tarafından hazırlanabiliyor. Risk oranı yüzde 65. 7. Radyo promosyon müdürü Radyonun etkisinin azalması ve yapay zeka tabanlı içerik üretiminin yükselmesiyle bu alan ciddi kayıp yaşayabilir. 8. Reklam satış temsilcisi Reklam alanı satışı artık dijital algoritmalar ve otomatik sistemler üzerinden yapılabiliyor. Mesleğin büyüme oranı ise negatifte. 9. Müşteri deneyimi uzmanı Şirketlerin müşteriyle iletişimini sağlayan bu rol, yapay zeka destekli sohbet botları ve otomatik sistemlerle değiştirilebilir. 10. Metin yazarı En büyük tehlike altında olan mesleklerden biri. Yapay zeka, saniyeler içinde yüzlerce reklam metni, slogan veya kampanya içeriği üretebiliyor. Risk oranı yüzde 85.

