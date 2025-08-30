https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/15-saniyede-kalp-hastaligi-teshisi-yapay-zekali-stetoskop-tanitildi-1098940047.html
15 saniyede kalp hastalığı teşhisi: Yapay zekalı stetoskop tanıtıldı
mperial College London araştırmacıları, 200 yıllık stetoskop geleneğini yapay zekayla değiştirdi. Yeni akıllı stetoskop, kalp yetmezliği ve ritim bozukluklarını sadece 15 saniyede teşhis edebiliyor.
15 saniyede kalp hastalığı teşhisi: Yapay zekalı stetoskop tanıtıldı
200 yıllık steteskop tarihe karışıyor. Yeni geliştirilen yapay zeka destekli akıllı steteskop, kalp yetmezliği, kalp kapağı hastalığı ve ritim bozukluklarını sadece 15 saniyede tespit edebiliyor.
1816’da icat edilen stetoskop, doktorların en temel araçlarından biri olmuştu. Ancak tasarımı yüzyıllardır neredeyse hiç değişmedi. Şimdi ise Imperial College London’daki araştırmacılar, yapay zeka ile donatılmış modern bir stetoskop geliştirdi. Bu cihaz, kalpteki en küçük farklılıkları bile yakalayabiliyor ve aynı anda hızlı bir EKG çekerek sonuçları saniyeler içinde raporluyor.
Erken teşhis hayat kurtaracak
Kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları çoğu zaman ancak hastalar acil servise düştüğünde fark edilebiliyor. Yeni teknoloji ise bu riski azaltmayı hedefliyor. Dr. Patrik Bächtiger, “Stetoskopun tasarımı 200 yıldır değişmedi. Şimdi ise 15 saniyelik bir muayene ile yapay zeka, hastada kalp yetmezliği ya da ritim bozukluğu olup olmadığını hemen gösterebiliyor” diyerek buluşun önemini vurguladı.
Cihaz, hastanın göğsüne yerleştiriliyor. Kalbin sesini ve elektrik sinyallerini kaydediyor. Veriler buluta aktarılıyor, yapay zeka tarafından analiz ediliyor ve sonuçlar doğrudan doktora ya da hastanın telefonuna gönderiliyor. Böylece kalp kapakçığı hastalığı, kalp yetmezliği veya ritim bozukluğu riski saniyeler içinde ortaya çıkıyor.
Yapılan denemelerde yeni stetoskop ile muayene edilen hastalar, klasik yöntemlere göre iki kat daha fazla kalp yetmezliği, üç kat daha fazla ritim bozukluğu ve neredeyse iki kat daha fazla kapakçık hastalığı teşhisi aldı. Dr. Mihir Kelshiker, “Çoğu kişi kalp yetmezliğini acil servise yığıldığında öğreniyor. Bu cihaz sayesinde aile hekimleri sorunları çok daha erken fark edebilir” dedi.
Araştırmacılar, bu teknolojinin milyonlarca insan için erken teşhis sağlayabileceğini ve tedavilerin daha hızlı başlamasını mümkün kılacağını söylüyor.