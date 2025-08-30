https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/15-saniyede-kalp-hastaligi-teshisi-yapay-zekali-stetoskop-tanitildi-1098940047.html

15 saniyede kalp hastalığı teşhisi: Yapay zekalı stetoskop tanıtıldı

15 saniyede kalp hastalığı teşhisi: Yapay zekalı stetoskop tanıtıldı

Sputnik Türkiye

mperial College London araştırmacıları, 200 yıllık stetoskop geleneğini yapay zekayla değiştirdi. Yeni akıllı stetoskop, kalp yetmezliği ve ritim bozukluklarını sadece 15 saniyede teşhis edebiliyor.

2025-08-30T15:23+0300

2025-08-30T15:23+0300

2025-08-30T15:23+0300

sağlik

imperial college london

stetoskop

kalp

doktor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098939880_0:291:3123:2048_1920x0_80_0_0_59d59f85cc5dabba8916dce55694657c.jpg

1816’da icat edilen stetoskop, doktorların en temel araçlarından biri olmuştu. Ancak tasarımı yüzyıllardır neredeyse hiç değişmedi. Şimdi ise Imperial College London’daki araştırmacılar, yapay zeka ile donatılmış modern bir stetoskop geliştirdi. Bu cihaz, kalpteki en küçük farklılıkları bile yakalayabiliyor ve aynı anda hızlı bir EKG çekerek sonuçları saniyeler içinde raporluyor.Erken teşhis hayat kurtaracak Kalp yetmezliği ve ritim bozuklukları çoğu zaman ancak hastalar acil servise düştüğünde fark edilebiliyor. Yeni teknoloji ise bu riski azaltmayı hedefliyor. Dr. Patrik Bächtiger, “Stetoskopun tasarımı 200 yıldır değişmedi. Şimdi ise 15 saniyelik bir muayene ile yapay zeka, hastada kalp yetmezliği ya da ritim bozukluğu olup olmadığını hemen gösterebiliyor” diyerek buluşun önemini vurguladı.Cihaz, hastanın göğsüne yerleştiriliyor. Kalbin sesini ve elektrik sinyallerini kaydediyor. Veriler buluta aktarılıyor, yapay zeka tarafından analiz ediliyor ve sonuçlar doğrudan doktora ya da hastanın telefonuna gönderiliyor. Böylece kalp kapakçığı hastalığı, kalp yetmezliği veya ritim bozukluğu riski saniyeler içinde ortaya çıkıyor.Hayatları değiştirebilir Yapılan denemelerde yeni stetoskop ile muayene edilen hastalar, klasik yöntemlere göre iki kat daha fazla kalp yetmezliği, üç kat daha fazla ritim bozukluğu ve neredeyse iki kat daha fazla kapakçık hastalığı teşhisi aldı. Dr. Mihir Kelshiker, “Çoğu kişi kalp yetmezliğini acil servise yığıldığında öğreniyor. Bu cihaz sayesinde aile hekimleri sorunları çok daha erken fark edebilir” dedi.Araştırmacılar, bu teknolojinin milyonlarca insan için erken teşhis sağlayabileceğini ve tedavilerin daha hızlı başlamasını mümkün kılacağını söylüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/tam-yagli-mi-az-yagli-mi-33-yil-suren-arastirma-kalp-sagligi-icin-hangisinin-daha-guvenli-oldugunu-1098439348.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

stetoskop, yapay zekalı stetoskop, kalp hastalığı teşhisi, erken teşhis, kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, kalp kapağı hastalığı, imperial college london, sağlık teknolojisi, akıllı stetoskop