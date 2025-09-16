https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/vucicten-rus-istihbaratina-maydan-uyarisi-icin-tesekkur-1099401985.html
Vucic’ten Rus istihbaratına ‘Maydan’ uyarısı için teşekkür
Japonya ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sırbistan lideri Aleksandar Vucic, AB’nin 'Sırp Maydanı' hazırladığı yönünde SVR’den gelen uyarıyı değerlendirdi.Vucic, “Bilgi ve bildirimleri için Rus ortaklarımıza teşekkür ederiz, özel servisimiz onlarla daha fazla iletişime geçecek ve Sırbistan'ı koruyacağız” ifadesini kullandı.SVR’in dünyanın en büyük ve en güçlü istihbarat teşkilatlarından biri olduğunu ve ülkesinin SVR’in açıklamalarını sürekli takip ettiğini anlatan Sırp lider, şunu dedi:SVR, 15 Eylül tarihinde, Sırbistan'da muhalefetin eylemlerinin arkasında Avrupa'nın olduğuna dikkat çekerek Brüksel'in, 1 Kasım 2024'te Novi Sad'da yaşanan trajik olayların yıldönümünü fırsata çevirmek için, Kiev'deki Maydan olaylarına benzer bir süreç hedeflediğini bildirmişti.1 Kasım 2024'te ne olmuştu?Sırbistan’da öğrenci ve muhalefet protestoları, 1 Kasım 2024’te Novi Sad tren istasyonundaki çatısının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlamıştı. Ülkenin çeşitli şehirlerinde durum, ağustos ortasında gerginleşmiş, protestocular eylemlerini yoğunlaştırarak özellikle akşam ve gece saatlerinde yolları trafiğe kapatarak polisle çatışmıştı.Vuçiç'ten renkli devrim mesajıSırbistan İçişleri Bakanlığı’na göre, 7 Eylül’de 111 yerleşim yerinde 126 bin hükümet yanlısı kişi bir araya geldi. Aynı gün, Kosjeriç, Şabac, Çaçak ve Niş şehirlerinde polis, Vuçiç yanlıları ve karşıtları arasında olaylar yaşandı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, ülkede ‘renkli devrim’ girişimlerinin başarısız olduğunu, vatandaşlar arasında uzlaşma sağlanması gerektiğini ifade etmişti.Vucic gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Eylül’de Sırbistan genelinde yaklaşık 140 yerleşim yerinde hükümet karşıtı öğrenci ve muhalif protestolara karşı, hükümeti destekleyen mitingler düzenleneceğini belirtmişti.
