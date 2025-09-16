https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/rubio-trump-onumuzdeki-hafta-zelenski-ile-gorusebilir-1099397670.html
Rubio: Trump önümüzdeki hafta Zelenski ile görüşebilir
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 80. oturumu kapsamında önümüzdeki hafta New York’a gelecek olan Vladimir Zelenskiy’in ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edileceğini bildirdi.Rubio, Trump'ın Ukrayna sorununu çözme çabaları ile ilgili bir soru üzerine, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile çok sayıda telefon görüşmesi, Zelenskiy ile çok sayıda toplantı, biri muhtemelen önümüzdeki hafta New York'ta” ifadesini kullandı.ABD liderinin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için çabalamaya devam edeceğini belirten diplomat, Trump'ın, Ukrayna ve Avrupa'nın yanı sıra, aynı zamanda Rusya ile de görüşebilen "dünyadaki tek lider" olduğunu savundu.Rubio’nun görüşüne göre, Rusya'ya yaptırım uygular ve çözüm çabalarına katılmayı bırakırlarsa “dünyada arabuluculuk yapabilecek kimse kalmaz”.
