Varşova'da drone uçurtan iki kişi gözaltına alındı: Biri Ukrayna vatandaşı

Polonya'nın başkenti Vorşova'da, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık ofisleri üzerinde drone uçurtan biri Ukrayna, diğeri Belarus vatandaşı iki kişi gözaltına... 16.09.2025
Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün akşam, hükümet binaları üzerinde uçan bir drone’un etkisiz hale getirilerek iki Belarus vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.Varşova polisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık ofisleri üzerinde drone uçuran Ukrayna ve Belarus vatandaşlarının gözaltına alındığı bildirildi.Açıklamada, “Belgeler kontrol edilip kimlikleri tespit edildiğinde, söz konusu kişilerin 21 yaşında bir Ukrayna vatandaşı ve 17 yaşında bir Belarus vatandaşı olduğu ortaya çıktı” ifadesi kullanıldı.Lukaşenko: Polonya ve Litvanya’ya giren İHA’lara dahlimiz yokBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya ve Litvanya hava sahasını ihlal ettiği iddia edilen insansız hava araçlarına (İHA) ülkesinin hiçbir dahli olmadığını açıkladı.Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, Lukaşenko devlet ödüllerinin takdim töreninde yaptığı açıklamada, “Belarus'un Polonya veya Litvanya'ya uçan drone'larla hiçbir ilgisi yok” ifadesini kullandı.Polonya’daki İHA olayıNATO, geçen hafta Polonya sınırını ihlal ettiği ileri sürülen Rus insansız hava araçları (İHA) olayının ardından cuma günü, doğu kanadının savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan Doğu Muhafızı operasyonunu başlatmıştı.Polonya Başbakanı Donald Tusk geçen Çarşamba günü ülkenin hava sahasında ‘tehlike arz eden’ İHA'ların düşürüldüğünü bildirmişti. Tusk'a göre, ülkenin sınırını toplam 19 İHA geçti. Tusk olaydan Moskova'yı sorumlu tutmuş, ancak iddiasını somutlaştıracak bir kanıt sunmamıştı.Polonya tarafı, Rusya'nın istişare çağrılarını da yanıtsız bırakmıştı.
