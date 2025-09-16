https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/ukraynada-bati-yapimi-silah-ve-techizatin-dagitildigi-bir-lojistik-merkez-vuruldu-1099403388.html
Ukrayna’da Batı yapımı silah ve teçhizatın dağıtıldığı bir lojistik merkez vuruldu
Ukrayna’da Batı yapımı silah ve teçhizatın dağıtıldığı bir lojistik merkez vuruldu
16.09.2025
Ukrayna’da Batı yapımı silah ve teçhizatın dağıtıldığı bir lojistik merkez vuruldu
Rusya bölgelerini düşman unsurlardan temizlemek için operasyonlara devam eden Rus ordusunun son bir günde bin 400’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da bir yakıt deposu, Batılı ülkelerden Ukrayna ordusuna sağlanan silah ve askeri teçhizatın dağıtımının yapıldığı bir lojistik merkez, uzun menzilli İHA depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 153 hedef imha edildi.
Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı bin 435 asker ve 7 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 357 uçak tipi İHA engelledi.