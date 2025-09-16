https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/ukraynada-bati-yapimi-silah-ve-techizatin-dagitildigi-bir-lojistik-merkez-vuruldu-1099403388.html

Ukrayna’da Batı yapımı silah ve teçhizatın dağıtıldığı bir lojistik merkez vuruldu

Ukrayna’da Batı yapımı silah ve teçhizatın dağıtıldığı bir lojistik merkez vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya bölgelerini düşman unsurlardan temizlemek için operasyonlara devam eden Rus ordusunun son bir günde bin 400’den fazla Ukraynalı militanı etkisiz hale... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T12:45+0300

2025-09-16T12:45+0300

2025-09-16T12:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

lojistik

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098936857_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_48f8b5126983e85f62d730907d01d0a6.jpg

Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği grup saldırısı sonucu Ukrayna’da bir yakıt deposu, Batılı ülkelerden Ukrayna ordusuna sağlanan silah ve askeri teçhizatın dağıtımının yapıldığı bir lojistik merkez, uzun menzilli İHA depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların yoğun olduğu yerler dahil 153 hedef imha edildi.Cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus güçler, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna silahlı kuvvetlerinin son bir gündeki kaybı bin 435 asker ve 7 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 357 uçak tipi İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/vucicten-rus-istihbaratina-maydan-uyarisi-icin-tesekkur-1099401985.html

rusya

ukrayna

donbass

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, lojistik, batı