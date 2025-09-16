https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/unlu-rock-grubu-sarinvomit-grubu-uyeleri-tutuklandi-1099404454.html
Ünlü rock grubu Sarinvomit Grubu üyeleri tutuklandı
Ünlü rock grubu Sarinvomit Grubu üyeleri tutuklandı
Sarinvomit Rock Grubu üyesi beş kişi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
Şarkı sözleri ve yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen İstanbul-Kadıköy merkezli bir black metal grubu olan Sarinvomit'in beş üyesi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı. Dini değerlere hakaret iddiası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, dini değerlere hakaret içeren şarkı sözlerini sosyal medyada paylaştığı iddia edilen grup üyesi 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler B.S, Ç.Y, G.K, İ.A.K. ve K.R.Ç, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.Suçlamaları kabul etmedilerGrup üyeleri savcılık ifadelerinde, soruşturma konusu şarkıları çalmadıklarını ve sosyal medyadaki paylaşımlarla bir alakalarının olmadığını savunarak, müzisyenlik yaptıklarını ileri sürdü. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
