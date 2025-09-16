Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/unlu-rock-grubu-sarinvomit-grubu-uyeleri-tutuklandi-1099404454.html
Ünlü rock grubu Sarinvomit Grubu üyeleri tutuklandı
Ünlü rock grubu Sarinvomit Grubu üyeleri tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sarinvomit Rock Grubu üyesi beş kişi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T13:02+0300
2025-09-16T13:02+0300
yaşam
anadolu adalet sarayı
tutuklama
tutuklama kararı
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
sarinvomit
rock
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099404264_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_f2a4e1dc699fe691a66f6d27890a9972.jpg
Şarkı sözleri ve yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen İstanbul-Kadıköy merkezli bir black metal grubu olan Sarinvomit'in beş üyesi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı. Dini değerlere hakaret iddiası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, dini değerlere hakaret içeren şarkı sözlerini sosyal medyada paylaştığı iddia edilen grup üyesi 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler B.S, Ç.Y, G.K, İ.A.K. ve K.R.Ç, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.Suçlamaları kabul etmedilerGrup üyeleri savcılık ifadelerinde, soruşturma konusu şarkıları çalmadıklarını ve sosyal medyadaki paylaşımlarla bir alakalarının olmadığını savunarak, müzisyenlik yaptıklarını ileri sürdü. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/kizilcik-serbeti-senaristi-merve-gontem-gozaltina-alindi-1099386482.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099404264_35:0:1126:818_1920x0_80_0_0_8aeae2a90f16f2ce616cc99e78214e92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anadolu adalet sarayı, tutuklama, tutuklama kararı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, sarinvomit, rock
anadolu adalet sarayı, tutuklama, tutuklama kararı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, sarinvomit, rock

Ünlü rock grubu Sarinvomit Grubu üyeleri tutuklandı

13:02 16.09.2025
Sarinvomit sosyal medya
Sarinvomit sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
Abone ol
Sarinvomit Rock Grubu üyesi beş kişi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandı.
Şarkı sözleri ve yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla dini değerlere hakaret ettiği öne sürülen İstanbul-Kadıköy merkezli bir black metal grubu olan Sarinvomit'in beş üyesi "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

Dini değerlere hakaret iddiası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, dini değerlere hakaret içeren şarkı sözlerini sosyal medyada paylaştığı iddia edilen grup üyesi 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler B.S, Ç.Y, G.K, İ.A.K. ve K.R.Ç, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Suçlamaları kabul etmediler

Grup üyeleri savcılık ifadelerinde, soruşturma konusu şarkıları çalmadıklarını ve sosyal medyadaki paylaşımlarla bir alakalarının olmadığını savunarak, müzisyenlik yaptıklarını ileri sürdü. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.
Kızılcık Şerbeti, sezonun ilk bölümüyle en çok izlenen yapım oldu: Milyonlar yasak aşkı konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
TÜRKİYE
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem gözaltına alındı
Dün, 22:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала