Hamas, uluslararası toplumu Gazze’deki savaşı ve ablukayı sonlandırmaya çağırdı

Hamas, uluslararası toplumu Gazze’deki savaşı ve ablukayı sonlandırmaya çağırdı

16.09.2025

Hamas, uluslararası topluma, İsrail’in Gazze’deki savaşı sona erdirmesi ve bölgeye uygulanan ablukayı kaldırması için harekete geçme çağrısı yaptı.Yapılan açıklamada, “Arap ve İslam ülkelerini, ayrıca dünya halklarını, yok edilmekte olan Gazze ve sakinleri için tarihi, ahlaki ve insani sorumluluklarını üstlenmeye davet ediyoruz. Netanyahu ve onun faşist hükümetinin eylemlerini dizginlemek ve Filistin ile bölgeye karşı ilan edilmiş yayılmacı planlarına karşı çıkmak için hızla harekete geçmeliler” denildi.Hamas, işlenen suçların tüm uluslararası norm ve yasaları ihlal ettiğini belirterek, bu suçların ABD yönetiminin açık siyasi ve askeri desteği altında gerçekleştiğini vurguladı.Açıklamada, “ABD’yi, Gazze’de yaşanan soykırım ve etnik temizliğin başlıca suç ortağı olarak görüyoruz ve bu saldırganlığın sonuçlarından tamamen sorumlu tutuyoruz” ifadelerine yer verildi.Ayrıca, Siyonist işgalcilerin Gazze kentindeki Filistin halkına karşı terörist askeri operasyonlarını genişletmesi ve şehirde görülen benzeri görülmemiş barbarca şiddetin tırmanışının, Netanyahu’nun faşist hükümetinin büyük çaplı bir askeri operasyon duyurusuyla eş zamanlı olduğu belirtildi.Hamas, bu durumu, “Gazze’deki halkımıza karşı soykırım savaşının ve sistematik etnik temizliğin yeni bir bölümü” olarak nitelendirerek, bölgedeki insani felaketi daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

