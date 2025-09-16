Türkiye
Ünlü İtalyan şef ‘bir günde üç banka soydu'
Ünlü İtalyan şef ‘bir günde üç banka soydu'
Sputnik Türkiye
San Francisco'nun ünlü İtalyan şefi Valentino Luchin, üç ayrı bankayı bir günde soyma suçlamasıyla tutuklandı.
62 yaşındaki Valentino Luchin, aynı gün içinde üç farklı bankayı soyduğu iddiasıyla 10 Eylül’de tutuklandı.San Francisco Polis Departmanı’na göre, Luchin kent merkezindeki üç ayrı bankada gişe görevlilerine para talep eden notlar verdi ve soygunu bu şekilde gerçekleştirdi.Luchin, San Francisco İlçe Hapishanesi’ne sevk edilirken kefalet bedeli 200 bin dolar olarak belirlendi.Polisin açıklamasına göre ilk olay, öğle saatlerinde Chinatown’daki bir bankada meydana geldi. Luchin’in banka görevlisine para talep eden notu ilettiği, parayı aldıktan sonra hızla kaçtığı belirtildi. Aynı gün içinde merkez bölgedeki iki bankada daha benzer yöntemle soygun gerçekleştirildiği bildirildi.Oyuncak tabanca kullandıBu tutuklama, Luchin’in ikinci banka soygunu dosyası oldu. 2018’de Orinda’daki bir Citibank şubesini soyan Luchin, bu soygunda 15 bin dolardan fazla parayla kaçtığı öğrenildi.Orinda polisi, Luchin’in o soygunda oyuncak görünümlü bir BB tabanca kullandığını, üç saat içinde Lafayette’te bir spor salonu otoparkında yakalandığını açıklamıştı.Mutfak dünyasında önemli kariyerLuchin, suç geçmişinden önce mutfak dünyasında önemli bir kariyere sahipti. Walnut Creek’teki Ottavio restoranının sahibi olan şef, restoranı yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden kapanmadan önce İtalya mutfağına dair uzmanlığıyla tanınıyordu.Daha önce San Francisco’nun ünlü İtalyan restoranı Rose Pistola’da da baş şef olarak görev yapan Luchin, geleneksel teknikleri yenilikçi yöntemlerle bir araya getirerek yemek yapmasıyla biliniyordu.
San Francisco’nun ünlü İtalyan şefi Valentino Luchin, üç ayrı bankayı bir günde soyma suçlamasıyla tutuklandı.
62 yaşındaki Valentino Luchin, aynı gün içinde üç farklı bankayı soyduğu iddiasıyla 10 Eylül’de tutuklandı.
San Francisco Polis Departmanı’na göre, Luchin kent merkezindeki üç ayrı bankada gişe görevlilerine para talep eden notlar verdi ve soygunu bu şekilde gerçekleştirdi.
Luchin, San Francisco İlçe Hapishanesi’ne sevk edilirken kefalet bedeli 200 bin dolar olarak belirlendi.
Polisin açıklamasına göre ilk olay, öğle saatlerinde Chinatown’daki bir bankada meydana geldi. Luchin’in banka görevlisine para talep eden notu ilettiği, parayı aldıktan sonra hızla kaçtığı belirtildi. Aynı gün içinde merkez bölgedeki iki bankada daha benzer yöntemle soygun gerçekleştirildiği bildirildi.

Oyuncak tabanca kullandı

Bu tutuklama, Luchin’in ikinci banka soygunu dosyası oldu. 2018’de Orinda’daki bir Citibank şubesini soyan Luchin, bu soygunda 15 bin dolardan fazla parayla kaçtığı öğrenildi.
Orinda polisi, Luchin’in o soygunda oyuncak görünümlü bir BB tabanca kullandığını, üç saat içinde Lafayette’te bir spor salonu otoparkında yakalandığını açıklamıştı.

Mutfak dünyasında önemli kariyer

Luchin, suç geçmişinden önce mutfak dünyasında önemli bir kariyere sahipti. Walnut Creek’teki Ottavio restoranının sahibi olan şef, restoranı yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden kapanmadan önce İtalya mutfağına dair uzmanlığıyla tanınıyordu.
Daha önce San Francisco’nun ünlü İtalyan restoranı Rose Pistola’da da baş şef olarak görev yapan Luchin, geleneksel teknikleri yenilikçi yöntemlerle bir araya getirerek yemek yapmasıyla biliniyordu.
