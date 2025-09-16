https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/netflixe-konu-olan-tinder-sahtekari-gurcistanda-yakalandi-1099402981.html
Netflix’e konu olan ‘Tinder Sahtekarı’ Gürcistan’da yakalandı
34 yaşındaki Shimon Yehadu Hayut'un Batum Uluslararası Havaalanında yakaladı. İşte Netflix belgeseline konu olan hayatı...
2025
Çevrimiçi arkadaşlık uygulaması Tinder üzerinden tanıştığı kadınlara kendini zengin bir iş insanı olarak tanıtıp ardından dolandırmaya başladığı iddia edilen Shimon Yehadu Hayut’un Interpol’ün talebi üzerine Gürcistan’da yakalandığı bildirildi.
Simon Leviev adıyla da tanınan 34 yaşındaki Shimon Yehadu Hayut’un pazar günü ülkenin güneybatısında bulunan Batum Uluslararası Havalimanı’na vardığında gözaltına alındığı öğrenildi.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Hayut’un Interpol’ün kırmızı bülteniyle pazar günü gözaltına alındığını duyurdu.
Elmas zengininin oğlu gibi davrandı
Hayut, iddialara göre 2017 ile 2019 yılları arasında, kendini İsrailli elmas milyarderi Lev Leviev’in oğlu gibi davranarak Tinder uygulaması üzerinden çok sayıda kadınla buluştu ve ‘iletişime geçti kadınları’ yaklaşık 10 milyar dolar dolandırdı.
Buluşmaya özel jetle gidiyordu
2022’de yayınlanan Netflix belgeseli, Hayut’un sahte bir çevrimiçi kimlik yaratarak mağdurları 'duygusal ve mali açıdan istismar ettiğini' öne sürdü.
İddialara göre Tinder’da kadınlarla eşleşiyor, ardından onları ilk buluşmaya son derece lüks bir ortamda çıkarıyor. Fonda ise kurgusunu tamamlamak için korumalar ve özel jetler gibi pahalı ‘aksesuarları’ kullanıyordu.
‘Kredi kartım çalışmıyor’ bahanesi
Belgeselde aktarıldığına göre kadınların güvenini kazandıktan sonra, kredi kartının çalışmadığını söyleyerek onların kendi adlarına yeni kart çıkarmasını istiyordu.
Hayut ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederken kendisinin ‘Bitcoin üzerinden servet kazanmış meşru bir iş insanı’ olduğunu iddia etti.
‘Ona en az 270 bin dolar verdim’
Norveçli öğrenci Cecilie Fjellhoy, Hayut’la olan ilişkisi boyunca ona 270 bin dolardan fazla para verdiğini söyledi. Fjellhoy daha sonra Netflix için ‘Love Con Revenge’ (Aşk ve İntikam) adlı bir belgesel dizisinde rol aldı.
2019’de İsrail’e iade edilmişti
Hayut, 2019’da Yunanistan’da yakalanıp İsrail’e iade edildikten sonra dört ayrı dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık suçundan hüküm giydi. 15 ay hapis cezası aldı, ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle yalnızca beş ayını yattı. Ayrıca mağdurlara tazminat ödemesine karar verilerek serbest bırakıldı.