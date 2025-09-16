https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/trump-zelenskiy-baris-anlasmasi-yapmak-zorunda-1099413369.html
Trump: Zelenskiy barış anlaşması yapmak zorunda
Trump: Zelenskiy barış anlaşması yapmak zorunda
16.09.2025
Donald Trump, iki günlük İngiltere ziyareti için yola çıkarken, Marine One başkanlık helikopterine binmeden önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Trump, Ukrayna kriziyle ilgili sorular üzerine "Zelenskiy bir anlaşma yapmak zorunda" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, Moskova ile Kiev arasında ileride yapılacak müzakerelerde, tarafların 'bir arada olamadığı için' muhtemelen her iki heyetle de aynı odada bulunması gerekeceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, Gazze'ye İsrail'in karadan saldırılarıyla ilgilii ise "Hamas, rehineleri kalkan olarak kullanırsa başına bela açar" ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması konusunda sürecin sonuna geldiklerini yineleyerek şunları söyledi:
17:05 16.09.2025 (güncellendi: 17:51 16.09.2025)
ABD Başkanı, İngiltere ziyaretine çıkmadan hemen önce gazetecilere yaptığı açıklamada Zelenskiy için ‘barış anlaşması yapmak zorunda’ dedi.
Donald Trump, iki günlük İngiltere ziyareti için yola çıkarken, Marine One başkanlık helikopterine binmeden önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Trump, Ukrayna kriziyle ilgili sorular üzerine “Zelenskiy bir anlaşma yapmak zorunda” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, Moskova ile Kiev arasında ileride yapılacak müzakerelerde, tarafların ‘bir arada olamadığı için’ muhtemelen her iki heyetle de aynı odada bulunması gerekeceğini sözlerine ekledi.
ABD Başkanı, Gazze’ye İsrail’in karadan saldırılarıyla ilgilii ise “Hamas, rehineleri kalkan olarak kullanırsa başına bela açar” ifadelerini kullandı.
‘Şi ile görüşüp sonuçlandıracağız’
Trump, ayrıca Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması konusunda sürecin sonuna geldiklerini yineleyerek şunları söyledi:
Tiktok konusunda bir anlaşmaya vardık. Çin ile bir anlaşma yaptık. Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşerek her şeyi netleştireceğim. İyi bir anlaşma yaptık ve umarım her iki ülke için de iyi olur. Tiktok'u satın almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grup var, yakında alıcıları açıklayacağız.