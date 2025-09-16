https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/trump-zelenskiy-baris-anlasmasi-yapmak-zorunda-1099413369.html

Trump: Zelenskiy barış anlaşması yapmak zorunda

ABD Başkanı, İngiltere ziyaretine çıkmadan hemen önce gazetecilere yaptığı açıklamada Zelenskiy için ‘barış anlaşması yapmak zorunda’ dedi. 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Donald Trump, iki günlük İngiltere ziyareti için yola çıkarken, Marine One başkanlık helikopterine binmeden önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Trump, Ukrayna kriziyle ilgili sorular üzerine “Zelenskiy bir anlaşma yapmak zorunda” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı, Moskova ile Kiev arasında ileride yapılacak müzakerelerde, tarafların ‘bir arada olamadığı için’ muhtemelen her iki heyetle de aynı odada bulunması gerekeceğini sözlerine ekledi.‘Hamas başına bela açar’ABD Başkanı, Gazze’ye İsrail’in karadan saldırılarıyla ilgilii ise “Hamas, rehineleri kalkan olarak kullanırsa başına bela açar” ifadelerini kullandı.‘Şi ile görüşüp sonuçlandıracağız’Trump, ayrıca Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması konusunda sürecin sonuna geldiklerini yineleyerek şunları söyledi:

