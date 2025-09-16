https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/abd-baskani-bugun-yolcu-trumpin-ingiltere-gundeminde-neler-var-1099412024.html

ABD Başkanı bugün yolcu: Trump’ın İngiltere gündeminde neler var?

ABD Başkanı bugün yolcu: Trump’ın İngiltere gündeminde neler var?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump bugün İngiltere’ye gidiyor. Kral Charles'ın ilk kez kabul edeceği Trump’ın programında neler var? 16.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-16T17:08+0300

2025-09-16T17:08+0300

2025-09-16T17:15+0300

dünya

donald trump

kral charles

i̇ngiltere

air force one

melania trump

londra

charles

prens william

başkan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/10/1099411740_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_bb2d306b3153bbad570747b33f4d9373.jpg

Donald Trump İngiltere’ye ikinci devlet ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. Donald ve Melania Trump Birleşik Krallık’a 16 Eylül Salı günü ulaşacak ve 18 Eylül Perşembe günü ayrılacak.İlk gün programında neler var?Salı günü eşi Melania ile başkanlık resmi uçağı Air Force One ile iniş yapacak olan Trump’ı İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, ABD’nin İngiltere Büyükelçisi Warren Stephens, Kral Charles’ın yardımcı lordu Viscount Hood karşılaşacak.ABD Başkanı, karşılamanın ardından geceyi geçireceği Windsor Kalesi’ne gidecek. Trump ilk gün Londra'da olmayacak, buna karşın Windsor kalesinin önündeki yerel ana yolda Trump karşıtı protestoların olması bekleniyor.İkinci gün resmi kraliyet karşılamasıABD Başkan ve First Lady’si, Windsor Kalesi’nin doğu çimlerinde ve aynı anda Londra Kulesi’nden atılacak top selamı ile resmi olarak karşılanacak.Ardından ikili Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Prenses Catherine eşliğinde Windsor arazisinde atlı arabayla gezdirilecek. Güzergahları boyunca silahlı kuvvetler mensupları dizilecek, Kraliyet Deniz Piyadeleri, ordu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden (RAF) üç askeri bando yer alacak.Heyeti varışta bir 'şeref kıtası' karşılayacak. Devlet yemek salonunda öğle yemeği yiyecekler, ardından kraliyet ailesi Trump’lara kraliyet koleksiyonunu gösterecek.Başkan ve First Lady daha sonra Kraliçe 2. Elizabeth’in mezarına çelenk bırakmak için Aziz George Şapeli’ni ziyaret edecek.Starmer ile buluşmadaTrump’ın Starmer ile ilk etkinliği Çarşamba öğleden sonra olacak. Başbakan ve eşi, askeri bir izlemek üzere gruba katılacak. Hava şartları uygun olursa, İngiliz ve Amerikan F-35 savaş uçaklarının katıldığı bir hava gösterisi sunulacak. Perşembe günü Starmer ile anlaşmaları görüşecekTrump Windsor’dan ayrılarak İngiltere Başbakanı’nın kırsaldaki dinlenme yeri Chequers’a gidecek. Burada Keir Starmer, bir şeref kıtası ve gayda çalan bir bando eşliğinde onu karşılayacak.Başbakan, mevkidaşına Winston Churchill arşivlerini gezdirecek, ardından iki lider resmi ikili görüşme yapacak. Görüşmenin ardından GSK, Microsoft ve Rolls-Royce gibi şirketlerin temsilcilerinin de yer aldığı bir iş dünyası resepsiyonuna katılacaklar.İkili birlikte öğle yemeği yiyecek, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Melania Trump ise Windsor’da kalacak, burada Kraliçe kendisine Kraliçe Mary’nin oyuncak bebek evi ile kraliyet kütüphanesini gezdirecek. Daha sonra Chequers’a giderek eşiyle buluşacak ve birlikte ABD’ye dönecekler.Filistin’in tanınması gündemdeİngiltere, Fransa ve diğer ülkelerle birlikte bu ay sonunda New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor. Bu durum İngiltere basınından Guardian’a göre ‘Washington’ı rahatsız etmiş durumda.’Trump, böyle bir tanımanın ‘Hamas’ı ödüllendirmek’ anlamına geleceğini söylemişti. Habere göre İngiltere ikonuyu nötr hale getirmek istiyor ve görüşmede ABD Başkanı’nı herhangi bir ‘misilleme yapmamaya’ ikna etmeye çalışacak.‘Epstein konusundan kaçınılacak’Yine İngiliz basınına göre geçen hafta bazı İngiliz yetkililerin Epstein ile yakın ilişkisi tespit edilen İngiltere'nin ABD eleçisi Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi görevinden alma nedenlerinden biri, ziyaretin 'cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein hakkındaki sorularla gölgelenmesini istememeleriydi.'Starmer, Trump ve Kral Charles’ın buluşması, üç lideri de aynı noktada birleştirecek: 'Epstein hakkında konuşmaktan kaçınmak. Zira Kral’ın kardeşi Prens Andrew da Epstein ile çokça gündeme gelmiş bir ilişkiye sahipti.'Trump’ın yanında getireceği araçlarABD Başkanı Temmuz ayında İskoçya’ya yaptığı ziyarette en az polis araçları ve ambulansların eşlik ettiği en az 20 araç ile gitmişti.Air Force One ile iniş yapacak olan Trump’ın ikisi birbirinin aynı olan ve ‘The Beast’ (Canavar) lakaplı iki limuzinle gitmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/lavrov-rusya-hasim-ulkeler-teriminden-uzaklasiyor-1099408565.html

i̇ngiltere

londra

charles

başkan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trump, i̇ngiltere, ziyaret