Trump, New York Times'a 15 milyar dolarlık dava açıyor

Trump, New York Times'a 15 milyar dolarlık dava açıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'a 'iftira ve karalama' olarak adlandırdığı suçlamalar nedeniyle 15 milyar dolarlık dava açacağını söyledi. 16.09.2025

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da ABD merkezli medya kurumu New York Times'a iftira ve karalama olarak adlandırdığı suçlamalar nedeniyle 15 milyar dolarlık tazminat davası açacağını duyurdu.Trump duyurusunda şu ifadelere yer verdi:Trump, Times'ın 2024'teki son başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'i desteklemesini özellikle vurgulayarak, gazetenin "Radikal Sol Demokrat Parti'nin sözcüsü" haline geldiğini söyledi.ABD başkanının New York Times'a dava açması ilk kez olmuyor. 2023'te yargıç, o dönem eski başkan olan Trump'ın New York Times'a açtığı davayı, davadaki iddiaların "anayasa hukuku açısından geçersiz" olduğunu belirterek reddetti.

