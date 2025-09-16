Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/trump-israil-katara-bir-daha-saldirmayacak-1099388499.html
Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Antifa hareketini iç teröristler listesine almayı düşünebileceğini söylerken aynı zamanda, İsrail'in bir daha katar'a... 16.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-16T01:37+0300
2025-09-16T01:43+0300
dünya
abd
donald trump
pam bondi
katar
i̇srail
doha
antifa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316542_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_15b52efb58476b6fc8fbaa1c1041dc88.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Antifa hareketini iç teröristler listesine almayı düşünebileceğini söyledi.Antifa'ya iç terörizm etiketi yapıştırıp yapıştırmayacağı sorulduğunda, "Evet, bunu yaparım" diyerek, Kabine yetkilileri ve Adalet Bakanlığı'ndan destek görürse harekete geçeceğini söyledi.Trump, "Antifa berbat. Başka gruplar da var, oldukça radikal gruplarımız var ve cinayetten paçayı sıyırdılar" diye ekledi.Trump ayrıca, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ile görüştüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:'İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak'Trump, İsrail'in geçen hafta Doha'yı vurmasının ardından Katar'a daha fazla saldırı düzenlemeyeceğini söyledi.Trump, "Aslında onlar çok iyi bir müttefikti ve birçok kişi bunu bilmiyor. Netanyahu Katar'a saldırmayacak" dedi.'Memphis Görev Gücü'nü kurmak için bir başkanlık muhtırası imzalıyorum'Trump, Memphis kentinde Güvenlik Görev Gücü'nün kurulmasına ilişkin başkanlık muhtırasını imzaladığını söyledi.Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Memphis Güvenli Görev Gücü'nü kurmak için bir başkanlık muhtırası imzalıyorum. Bu, sadece Memphis'te değil, birçok şehirde devam eden suçlar nedeniyle çok önemli. Tıpkı Washington'da yaptığımız gibi, adım adım hepsiyle ilgileneceğiz" dedi.Bu görev gücünün, yönetimin Washington'daki çabalarının bir kopyası olacağını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/trump-venezuelladan-uyusturucu-tasiyan-bir-tekneyi-vurduk-1099388060.html
katar
i̇srail
doha
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/02/1098316542_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7a5ae10ea8b6344bf726e996453f19a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, pam bondi, katar, i̇srail, doha, antifa
abd, donald trump, pam bondi, katar, i̇srail, doha, antifa

Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak

01:37 16.09.2025 (güncellendi: 01:43 16.09.2025)
© AA / Yasin ÖztürkABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© AA / Yasin Öztürk
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Antifa hareketini iç teröristler listesine almayı düşünebileceğini söylerken aynı zamanda, İsrail'in bir daha katar'a saldırmayacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Antifa hareketini iç teröristler listesine almayı düşünebileceğini söyledi.
Antifa'ya iç terörizm etiketi yapıştırıp yapıştırmayacağı sorulduğunda, "Evet, bunu yaparım" diyerek, Kabine yetkilileri ve Adalet Bakanlığı'ndan destek görürse harekete geçeceğini söyledi.
Trump, "Antifa berbat. Başka gruplar da var, oldukça radikal gruplarımız var ve cinayetten paçayı sıyırdılar" diye ekledi.
Trump ayrıca, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ile görüştüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:
"Pam'den RICO açısından konuyu araştırmasını, RICO (Racketeer Etkisindeki ve Yolsuz Örgütler Yasası) davaları açmasını istedim, Bunlar hapse atılmalı, bu ülkeye yaptıkları gerçekten yıkıcı."

'İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak'

Trump, İsrail'in geçen hafta Doha'yı vurmasının ardından Katar'a daha fazla saldırı düzenlemeyeceğini söyledi.
Trump, "Aslında onlar çok iyi bir müttefikti ve birçok kişi bunu bilmiyor. Netanyahu Katar'a saldırmayacak" dedi.

'Memphis Görev Gücü'nü kurmak için bir başkanlık muhtırası imzalıyorum'

Trump, Memphis kentinde Güvenlik Görev Gücü'nün kurulmasına ilişkin başkanlık muhtırasını imzaladığını söyledi.
Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Memphis Güvenli Görev Gücü'nü kurmak için bir başkanlık muhtırası imzalıyorum. Bu, sadece Memphis'te değil, birçok şehirde devam eden suçlar nedeniyle çok önemli. Tıpkı Washington'da yaptığımız gibi, adım adım hepsiyle ilgileneceğiz" dedi.
Bu görev gücünün, yönetimin Washington'daki çabalarının bir kopyası olacağını da sözlerine ekledi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
DÜNYA
Trump: Venezüella’dan uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduk
Dün, 23:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала