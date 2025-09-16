https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/trump-israil-katara-bir-daha-saldirmayacak-1099388499.html

Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Antifa hareketini iç teröristler listesine almayı düşünebileceğini söyledi.Antifa'ya iç terörizm etiketi yapıştırıp yapıştırmayacağı sorulduğunda, "Evet, bunu yaparım" diyerek, Kabine yetkilileri ve Adalet Bakanlığı'ndan destek görürse harekete geçeceğini söyledi.Trump, "Antifa berbat. Başka gruplar da var, oldukça radikal gruplarımız var ve cinayetten paçayı sıyırdılar" diye ekledi.Trump ayrıca, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ile görüştüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:'İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak'Trump, İsrail'in geçen hafta Doha'yı vurmasının ardından Katar'a daha fazla saldırı düzenlemeyeceğini söyledi.Trump, "Aslında onlar çok iyi bir müttefikti ve birçok kişi bunu bilmiyor. Netanyahu Katar'a saldırmayacak" dedi.'Memphis Görev Gücü'nü kurmak için bir başkanlık muhtırası imzalıyorum'Trump, Memphis kentinde Güvenlik Görev Gücü'nün kurulmasına ilişkin başkanlık muhtırasını imzaladığını söyledi.Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Memphis Güvenli Görev Gücü'nü kurmak için bir başkanlık muhtırası imzalıyorum. Bu, sadece Memphis'te değil, birçok şehirde devam eden suçlar nedeniyle çok önemli. Tıpkı Washington'da yaptığımız gibi, adım adım hepsiyle ilgileneceğiz" dedi.Bu görev gücünün, yönetimin Washington'daki çabalarının bir kopyası olacağını da sözlerine ekledi.

