Trump: Venezüella’dan uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduk
ABD Başkanı Trump, ABD ordusunun ülkeye 'uyuşturucu sokmaya çalışan uyuşturucu teröristlerine' yeni bir füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. 15.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Güney Komutanlığı birliklerinin ülkeye 'uyuşturucu sokmaya çalışan uyuşturucu teröristlerine' yeni bir füze saldırısı düzenlediğini belirtti.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı, üç teyitli Venezüellalı uyuşturucu teröristinin uluslararası sularda yasadışı uyuşturucu taşıdığı sırada gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
Saldırının Pentagon'un Güney Komutanlığı tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Trump, saldırıda yaralanan Amerikan askerlerin olmadığını sözlerine ekledi.
Uyuşturucunun ABD'ye taşındığını belirten Trump, bunların 'Amerikalıları zehirleyen ölümcül silah' olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 2 Eylül'de Venezüella’dan çıkan bir teknenin Karayipler’in güneyinde ABD ordusunca vurularak imha edildiğini açıklamıştı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden gemiye düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü savunmuştu.
Maduro: Kimse topraklarımıza dokunamaz
ABD Başkanı Trump, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Karayipler'e daha fazla askeri güç gönderme kararı almıştı. Bu kapsamda 28 Ağustos'ta Venezüella açıklarında bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan bir grup gemi yönlenedirildi.
ABD yönetimi, Maduro'yu uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkilendirilen “Cartel de los Soles” örgütünün lideri olmakla suçluyor. Hazine Bakanlığı, örgütü ‘Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist’ ilan ederken, Maduro’nun tutuklanması ya da mahkum edilmesi için verilen ödül geçtiğimiz ay 50 milyon dolara çıkarılmıştı.